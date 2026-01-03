“El futuro es muy malo para ellos”: Trump lanza advertencia a los seguidores de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a los funcionarios y militares venezolanos que aún permanecen leales al dictador Nicolás Maduro de que su futuro “será muy malo” si insisten en mantener su apoyo al régimen derrocado.
En declaraciones a FOX News, Trump señaló que “si se mantienen leales, el futuro es realmente malo, muy malo para ellos”, al tiempo que aseguró que “Maduro era un dictador que el pueblo odiaba”.
El mandatario destacó que, tras la captura del líder chavista en Caracas, “hay banderas estadounidenses ondeando en las calles”, lo que en su criterio demuestra el respaldo popular a la intervención de Estados Unidos y el rechazo de los venezolanos al antiguo régimen.
Trump subrayó que su administración “no tolerará la impunidad” de los altos mandos implicados en crímenes y corrupción, y reiteró que todos los cómplices de Maduro serán identificados y juzgados conforme a la ley estadounidense.
La advertencia del presidente se produce mientras Washington define los pasos siguientes en la transición política venezolana tras la caída del chavismo.
El Gobierno de Estados Unidos presentó este sábado una acusación federal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y varios altos funcionarios, por su presunta participación en una conspiración internacional de narcotráfico y corrupción.
¿Qué advertencia hizo Donald Trump a los seguidores de Nicolás Maduro?
Donald Trump advirtió que el futuro será muy malo para los seguidores de Maduro si continúan apoyando al régimen derrocado, subrayando que su administración no tolerará la impunidad de los implicados en crímenes y corrupción.
¿Cuál es la postura de Estados Unidos respecto a la transición política en Venezuela?
Tras la captura de Nicolás Maduro, el gobierno de Estados Unidos está definiendo los próximos pasos para una transición política en Venezuela. La administración Trump busca garantizar libertad, elecciones limpias y el fin del narcotráfico institucional. No se repetirá el error de permitir que alguien más continúe con el legado de Maduro.
¿Qué cargos enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos?
Nicolás Maduro enfrenta cargos de presunta participación en una conspiración internacional de narcotráfico y corrupción, tal y como se presentó en una acusación federal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Además, se le acusa de conspirar para traficar cocaína hacia Estados Unidos y de utilizar armas automáticas con fines terroristas.
¿Qué impacto ha tenido la intervención de Estados Unidos en Venezuela?
La intervención de Estados Unidos en Venezuela ha generado un vacío de poder sin precedentes tras la captura de Maduro. La operación militar estadounidense ha sido respaldada por el pueblo venezolano, que ha mostrado su apoyo a través de manifestaciones en las calles. Sin embargo, también ha generado reacciones internacionales y regionales, con algunos países condenando la intervención.
