“El futuro es muy malo para ellos”: Trump lanza advertencia a los seguidores de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a los funcionarios y militares venezolanos que aún permanecen leales al dictador Nicolás Maduro de que su futuro “será muy malo” si insisten en mantener su apoyo al régimen derrocado.

En declaraciones a FOX News, Trump señaló que “si se mantienen leales, el futuro es realmente malo, muy malo para ellos”, al tiempo que aseguró que “Maduro era un dictador que el pueblo odiaba”.

El mandatario destacó que, tras la captura del líder chavista en Caracas, “hay banderas estadounidenses ondeando en las calles”, lo que en su criterio demuestra el respaldo popular a la intervención de Estados Unidos y el rechazo de los venezolanos al antiguo régimen.

Trump subrayó que su administración “no tolerará la impunidad” de los altos mandos implicados en crímenes y corrupción, y reiteró que todos los cómplices de Maduro serán identificados y juzgados conforme a la ley estadounidense.

La advertencia del presidente se produce mientras Washington define los pasos siguientes en la transición política venezolana tras la caída del chavismo.

El Gobierno de Estados Unidos presentó este sábado una acusación federal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y varios altos funcionarios, por su presunta participación en una conspiración internacional de narcotráfico y corrupción.