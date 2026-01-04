Petro responde a Trump tras su amenaza: “Está desinformado sobre Colombia”

Vídeos relacionados:

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió el sábado en la noche a las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien lo había amenazado con ser el próximo líder latinoamericano en la mira, tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas durante una operación militar de Estados Unidos.

“Le he querido responder a Trump, todo el mundo me dice que no lo haga porque enredo más la circunstancia, pero creo que debo explicarle al pueblo lo que pasa”, dijo Petro en una comparecencia difundida en redes sociales, en el que aseguró que Trump está “muy desinformado” sobre Colombia.

“Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína”, afirmó el mandatario colombiano, tras defender su política antidrogas.

“Cuarenta y seis combates en tierra contra las mafias, hechos por nuestra fuerza militar en mi gobierno, y doce bombardeos; son dos mil setecientas toneladas de cocaína incautadas”, precisó Petro.

El presidente colombiano añadió que esa cifra equivale a unos “treinta y dos mil millones de dosis que no llegaron a las calles de los países consumidores”. “Imagínese, señor presidente —agregó—, cinco millones de dosis que no llegaron a Estados Unidos y a los países consumidores. Y se mira como si no hubiéramos hecho nada”.

La amenaza de Trump

Las palabras de Petro se produjeron después de que Trump lanzara una dura advertencia contra él este sábado, durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago.

Consultado por el aumento del narcotráfico en la región tras la captura de Maduro, el presidente estadounidense respondió: “Tiene fábricas donde hace cocaína. Está haciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos. Así que tiene que cuidar su trasero”.

Trump, quien ordenó la operación militar en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, afirmó además: “Espero que me esté escuchando. Será el siguiente”.

Horas antes, Petro había condenado la acción militar estadounidense y expresó que su gobierno “rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”, pidiendo “paz y diálogo”.

Maduro y Flores ya se encuentran en Nueva York, donde podrían enfrentar cargos en un tribunal federal de Manhattan, según fuentes del gobierno estadounidense.