Petro responde a Trump tras su amenaza: “Está desinformado sobre Colombia”

Vídeos relacionados:
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió el sábado en la noche a las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien lo había amenazado con ser el próximo líder latinoamericano en la mira, tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas durante una operación militar de Estados Unidos.
“Le he querido responder a Trump, todo el mundo me dice que no lo haga porque enredo más la circunstancia, pero creo que debo explicarle al pueblo lo que pasa”, dijo Petro en una comparecencia difundida en redes sociales, en el que aseguró que Trump está “muy desinformado” sobre Colombia.
“Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína”, afirmó el mandatario colombiano, tras defender su política antidrogas.
“Cuarenta y seis combates en tierra contra las mafias, hechos por nuestra fuerza militar en mi gobierno, y doce bombardeos; son dos mil setecientas toneladas de cocaína incautadas”, precisó Petro.
El presidente colombiano añadió que esa cifra equivale a unos “treinta y dos mil millones de dosis que no llegaron a las calles de los países consumidores”. “Imagínese, señor presidente —agregó—, cinco millones de dosis que no llegaron a Estados Unidos y a los países consumidores. Y se mira como si no hubiéramos hecho nada”.
La amenaza de Trump
Las palabras de Petro se produjeron después de que Trump lanzara una dura advertencia contra él este sábado, durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago.
Lo más leído hoy:
Consultado por el aumento del narcotráfico en la región tras la captura de Maduro, el presidente estadounidense respondió: “Tiene fábricas donde hace cocaína. Está haciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos. Así que tiene que cuidar su trasero”.
Trump, quien ordenó la operación militar en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, afirmó además: “Espero que me esté escuchando. Será el siguiente”.
Horas antes, Petro había condenado la acción militar estadounidense y expresó que su gobierno “rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”, pidiendo “paz y diálogo”.
Maduro y Flores ya se encuentran en Nueva York, donde podrían enfrentar cargos en un tribunal federal de Manhattan, según fuentes del gobierno estadounidense.
Preguntas frecuentes sobre las tensiones entre Gustavo Petro y Donald Trump
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Gustavo Petro respondió a Donald Trump?
Gustavo Petro respondió a Donald Trump porque el presidente estadounidense lo amenazó y acusó de no hacer lo suficiente contra el narcotráfico, afirmando que Colombia podría ser el próximo país en enfrentar problemas tras la captura de Nicolás Maduro. Petro consideró que Trump está "muy desinformado" sobre Colombia y defendió los esfuerzos de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico.
¿Qué acciones ha tomado Colombia en la lucha contra el narcotráfico?
Gustavo Petro detalló que durante su gobierno se han realizado cuarenta y seis combates en tierra y doce bombardeos contra las mafias, incautando dos mil setecientas toneladas de cocaína, lo que equivale a evitar que treinta y dos mil millones de dosis lleguen a las calles de los países consumidores.
¿Cómo ha reaccionado Petro a la operación militar de EE.UU. en Venezuela?
Gustavo Petro ha condenado la operación militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro, calificándola de "agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina". Ha solicitado paz y diálogo, manifestando su rechazo a acciones militares unilaterales que puedan agravar la situación regional.
¿Qué ha dicho Donald Trump sobre la lucha antidrogas en Colombia?
Donald Trump ha acusado a Gustavo Petro de ser un "narcotraficante" y de no hacer lo suficiente para detener la producción de drogas en Colombia. Ha afirmado que Colombia tiene "fábricas de cocaína" que envían el producto a Estados Unidos, y ha lanzado amenazas directas al gobierno colombiano.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.