Petro denuncia bombardeos sobre Caracas y exige reuniones urgentes de la OEA y la ONU por ataque contra Venezuela.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, elevó el tono frente a la escalada militar en Venezuela al denunciar que “en este momento bombardean Caracas” y advertir que la capital venezolana está sometida a ataques con misiles. Según el mandatario, la gravedad de los hechos obliga a que tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como la Organización de Naciones Unidas (ONU) se reúnan de forma inmediata para abordar la legalidad de la operación y sus implicaciones para la estabilidad regional.​​

Petro difundió su mensaje a través de redes sociales, donde alertó a la comunidad internacional de que “han atacado a Venezuela” y reclamó una respuesta colectiva ante el uso de la fuerza contra un país vecino. El presidente enmarca su postura en la defensa de la Carta de la ONU y en la necesidad de impedir que América Latina vuelva a convertirse en escenario de intervenciones militares unilaterales, con el riesgo añadido de daños masivos a la población civil.​​

El gobierno colombiano acompañó estas declaraciones con un comunicado en el que expresó “profunda preocupación” por las explosiones registradas en Caracas y otros puntos de Venezuela, y rechazó cualquier acción que pueda agravar el conflicto. Bogotá anunció además la activación de mecanismos de monitoreo en la frontera y la preparación de dispositivos humanitarios ante un posible aumento de la tensión y de los flujos migratorios desde territorio venezolano.​​

Con este pronunciamiento, Colombia se coloca entre los primeros gobiernos de la región en reaccionar públicamente a los ataques, alineando su discurso con la defensa del derecho internacional y la búsqueda de una salida diplomática. La exigencia de reuniones urgentes en la OEA y la ONU busca trasladar el foco de la crisis al escenario multilateral, presionando para que se discuta la operación militar y se definan límites claros a nuevas acciones armadas contra Venezuela.