Petro denuncia bombardeos sobre Caracas y exige reuniones urgentes de la OEA y la ONU por ataque contra Venezuela.

El presidente colombiano Gustavo Petro condena los bombardeos en Caracas y urge reuniones de la OEA y ONU. Colombia expresa preocupación por el conflicto y prepara ayuda humanitaria por posibles migraciones.

Sábado, 3 Enero, 2026 - 05:10

©

Vídeos relacionados:

Ver más

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, elevó el tono frente a la escalada militar en Venezuela al denunciar que “en este momento bombardean Caracas” y advertir que la capital venezolana está sometida a ataques con misiles. Según el mandatario, la gravedad de los hechos obliga a que tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como la Organización de Naciones Unidas (ONU) se reúnan de forma inmediata para abordar la legalidad de la operación y sus implicaciones para la estabilidad regional.​​

Publicación en X de Gustavo Petro

Petro difundió su mensaje a través de redes sociales, donde alertó a la comunidad internacional de que “han atacado a Venezuela” y reclamó una respuesta colectiva ante el uso de la fuerza contra un país vecino. El presidente enmarca su postura en la defensa de la Carta de la ONU y en la necesidad de impedir que América Latina vuelva a convertirse en escenario de intervenciones militares unilaterales, con el riesgo añadido de daños masivos a la población civil.​​

El gobierno colombiano acompañó estas declaraciones con un comunicado en el que expresó “profunda preocupación” por las explosiones registradas en Caracas y otros puntos de Venezuela, y rechazó cualquier acción que pueda agravar el conflicto. Bogotá anunció además la activación de mecanismos de monitoreo en la frontera y la preparación de dispositivos humanitarios ante un posible aumento de la tensión y de los flujos migratorios desde territorio venezolano.​​

Con este pronunciamiento, Colombia se coloca entre los primeros gobiernos de la región en reaccionar públicamente a los ataques, alineando su discurso con la defensa del derecho internacional y la búsqueda de una salida diplomática. La exigencia de reuniones urgentes en la OEA y la ONU busca trasladar el foco de la crisis al escenario multilateral, presionando para que se discuta la operación militar y se definan límites claros a nuevas acciones armadas contra Venezuela.

Ver más
COMENTAR

Archivado en:

Ataque EE.UU. a Venezuela
Internacionales
Gustavo Petro
Organización de Naciones Unidas
América Latina
Crisis en Venezuela
Gobierno de Venezuela
Venezuela
Caracas
Noticias en 2026
Noticias en Enero del 2026
Noticias del Sábado, 03 de Enero del 2026

Luis Flores

CEO y cofundador de CiberCuba.com. Cuando tengo tiempo escribo artículos de opinión sobre la realidad cubana vista desde la perspectiva de un emigrante.

Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Luis Flores

CEO y cofundador de CiberCuba.com. Cuando tengo tiempo escribo artículos de opinión sobre la realidad cubana vista desde la perspectiva de un emigrante.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada