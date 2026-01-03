Así quedaron las zonas atacadas en Venezuela tras la operación que terminó con la captura de Maduro

Carros calcinados, estructuras colapsadas, metralla esparcida en pistas y edificaciones con impactos visibles. Las imágenes y videos que circulan en redes sociales muestran la magnitud de los daños en zonas militares y aeroportuarias de Venezuela, en medio de una jornada que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
La información se ha ido armando por piezas desde distintos frentes. Según reseñó Europa Press, el Ejecutivo venezolano denunció, en la madrugada, ataques en Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira, mientras residentes de la capital reportaban explosiones, sobrevuelo de aeronaves y un ambiente de alarma.
En redes y medios locales se habló de detonaciones en zonas como El Valle, Los Próceres, La Pastora, 23 de Enero y áreas próximas a La Carlota, enclave militar clave en la ciudad.
Uno de los primeros líderes regionales en dar nombres concretos fue el presidente colombiano Gustavo Petro, quien afirmó que Caracas comenzó a ser bombardeada con misiles y pidió a la ONU y la OEA reunirse “de inmediato”.
En la lista que divulgó aparecen puntos especialmente sensibles: Fuerte Tiuna, el Palacio Federal Legislativo, el Cuartel de la Montaña, el Aeropuerto de Hatillo, una base N3 de F16 en Barquisimeto, un aeropuerto privado en Charallave y la base militar de helicópteros de Higuerote, además de reportes en el casco central de Caracas.
Petro también habló de zonas sin suministro en sectores del sur capitalino y lugares como Santa Mónica, Los Teques y 23 de Enero.
Lo más leído hoy:
En paralelo, la agencia EFE reportó fuego y daños en el vallado de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda (La Carlota), así como destrozos en la autopista adyacente y presencia de uniformados y vehículos rodeando la zona, un cuadro consistente con las imágenes que muestran restos y afectaciones en infraestructura cercana.
Los videos atribuidos en algunos casos a registros en Higuerote (Miranda), exhiben equipos militares destruidos, vehículos quemados y lo que se describe como un sistema antiaéreo Buk-M2E dañado, además de señales de afectación en infraestructura aeroportuaria.
Otras tomas muestran aeronaves reducidas a chatarra y edificaciones con daños severos, reforzando la idea de que los impactos habrían alcanzado instalaciones estratégicas.
En Estados Unidos, el relato oficial fue presentado en términos de una misión planificada al detalle. En una conferencia en Mar-a-Lago junto a Trump, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, sostuvo que la operación, bautizada “Resolución Absoluta”, fue resultado de “meses de planificación y ensayo” y contó con apoyo de inteligencia aérea y terrestre en tiempo real.
En ese marco se mencionó el nivel de seguimiento sobre Maduro, describiéndolo como una vigilancia minuciosa de rutinas y movimientos.
Caine aseguró que una aeronave fue alcanzada durante la misión pero se mantuvo operativa, y habló de enfrentamientos “de autodefensa” durante la retirada.
Trump, por su parte, afirmó que siguió el operativo “en tiempo real”, lo describió como extremadamente complejo, con decenas de aviones, helicópteros y cazas, y sostuvo que Maduro fue capturado con rapidez, sin muertes entre las fuerzas participantes, aunque con algunos heridos.
Preguntas frecuentes sobre la operación militar de EE. UU. en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué zonas de Venezuela fueron afectadas durante la operación militar de EE. UU.?
Las áreas afectadas incluyeron instalaciones militares y aeroportuarias clave en Caracas y otros estados como Miranda, Aragua y La Guaira. Entre los lugares específicos destacan Fuerte Tiuna, el Palacio Federal Legislativo, el Aeropuerto de Hatillo, y la base militar de helicópteros de Higuerote. Además, el puerto de La Guaira sufrió graves daños, lo que podría impactar en el abastecimiento de mercancías en el país.
¿Cómo fue capturado Nicolás Maduro durante la operación?
Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses en una operación denominada "Resolución Absoluta". Esta misión fue cuidadosamente planificada y ejecutada con apoyo de inteligencia aérea y terrestre. Según declaraciones de Donald Trump, Maduro fue capturado rápidamente y trasladado fuera de Venezuela, sin bajas entre las fuerzas participantes, aunque sí hubo algunos heridos.
¿Cuál fue la respuesta del gobierno venezolano ante el ataque?
El gobierno venezolano denunció el ataque como una "agresión militar" de Estados Unidos. La vicepresidenta Delcy Rodríguez declaró desconocer el paradero de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y exigió pruebas de vida al gobierno de Trump. Además, se decretó el estado de emergencia nacional, y se llamó a la comunidad internacional a rechazar la "agresión imperialista".
¿Cuál fue el papel de la defensa aérea venezolana durante el ataque?
La defensa aérea venezolana ofreció poca o ninguna resistencia durante el ataque estadounidense. A pesar de contar con sistemas de defensa de origen ruso, estos fueron rápidamente neutralizados. La incapacidad de respuesta se debió a la falta de mantenimiento y a la interferencia en las comunicaciones, dejando expuestos los sistemas de defensa en las primeras fases de la operación.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.