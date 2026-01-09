Trump lanza advertencia global: EE.UU. actuará en Groenlandia para frenar a Rusia y China “por las buenas o por las malas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que su gobierno actuará en Groenlandia “ya sea que les guste o no” para impedir que Rusia o China “ocupen” la isla.
En una conferencia de prensa sobre petróleo, afirmó: “no vamos a tener Rusia o China como vecinos”.
Trump dijo que preferiría lograrlo “de la forma más fácil” mediante un acuerdo, pero agregó que, si no ocurre así, lo harán “de la forma más difícil”.
La Casa Blanca confirmó este martes que Trump reactivó su interés por adquirir Groenlandia y que su administración no descarta ninguna opción, “incluida la militar”, para garantizar el control del territorio, según el mismo documento.
La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, declaró que la “adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional” y que Washington busca “proteger sus intereses estratégicos en el Ártico frente a sus adversarios”.
El texto sitúa el anuncio pocos días después de la operación militar en Venezuela en la que fue capturado Nicolás Maduro y afirma que la postura de Washington ha “encendido las alarmas” en Europa.
Trump considera que Groenlandia —administrada por Dinamarca y con amplia autonomía interna— es clave por motivos de defensa y recursos naturales.
Ante preguntas sobre el tema, dijo: “Nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días”.
El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó a un grupo de legisladores que Trump “estaría dispuesto a comprar Groenlandia” y adelantó que su equipo prepara un plan para evaluar las vías diplomáticas y económicas de esa adquisición, siempre según el texto aportado por el usuario.
La reacción europea fue descrita como contundente. Líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca emitieron una declaración conjunta en la que recalcaron que la seguridad en el Ártico debe lograrse de manera colectiva, con aliados de la OTAN y respetando soberanía, integridad territorial e inviolabilidad de fronteras.
El comunicado cerró con una frase: “Groenlandia pertenece a su pueblo. Solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre su futuro”.
Por su parte, el presidente del Gobierno autónomo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, llamó a evitar el pánico, se mostró abierto a reforzar lazos con Washington, pero advirtió que “la soberanía de Groenlandia no está en venta”.
El documento resume que Groenlandia —con “apenas 57.000 habitantes” y una economía dependiente de la pesca y de la ayuda danesa— vuelve a colocarse “en el centro” de una disputa geopolítica entre Washington y Europa por el control estratégico del Ártico.
Preguntas frecuentes sobre la situación de Groenlandia y la postura de EE.UU.
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Donald Trump quiere adquirir Groenlandia?
Donald Trump considera que Groenlandia es clave para la defensa y los recursos naturales de Estados Unidos. La isla, administrada por Dinamarca, tiene una ubicación estratégica en el Ártico, lo que la convierte en un punto de interés geopolítico para frenar la influencia de Rusia y China en la región.
¿Qué medidas está dispuesto a tomar EE.UU. para controlar Groenlandia?
EE.UU. no descarta ninguna opción, incluida la militar, para garantizar el control sobre Groenlandia. La Casa Blanca ha declarado que la adquisición de la isla es una prioridad de seguridad nacional y busca proteger sus intereses estratégicos en el Ártico frente a sus adversarios.
¿Cuál ha sido la respuesta europea a las intenciones de EE.UU. en Groenlandia?
Los líderes europeos han reaccionado de manera contundente, afirmando que la seguridad en el Ártico debe lograrse colectivamente y respetando la soberanía de Groenlandia. Una declaración conjunta de varios países europeos recalca que solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre el futuro de la isla, subrayando la importancia de la integridad territorial.
¿Qué postura tiene el gobierno autónomo de Groenlandia respecto a la propuesta de Trump?
El presidente del Gobierno autónomo groenlandés ha llamado a evitar el pánico y se ha mostrado abierto a reforzar lazos con Washington, pero ha advertido que la soberanía de Groenlandia no está en venta. Jens-Frederik Nielsen enfatiza que el territorio cuenta con autogobierno y está respaldado por el derecho internacional.
