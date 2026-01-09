Trump lanza advertencia global: EE.UU. actuará en Groenlandia para frenar a Rusia y China “por las buenas o por las malas”

Ver más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que su gobierno actuará en Groenlandia “ya sea que les guste o no” para impedir que Rusia o China “ocupen” la isla.

En una conferencia de prensa sobre petróleo, afirmó: “no vamos a tener Rusia o China como vecinos”.

Trump dijo que preferiría lograrlo “de la forma más fácil” mediante un acuerdo, pero agregó que, si no ocurre así, lo harán “de la forma más difícil”.

La Casa Blanca confirmó este martes que Trump reactivó su interés por adquirir Groenlandia y que su administración no descarta ninguna opción, “incluida la militar”, para garantizar el control del territorio, según el mismo documento.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, declaró que la “adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional” y que Washington busca “proteger sus intereses estratégicos en el Ártico frente a sus adversarios”.

El texto sitúa el anuncio pocos días después de la operación militar en Venezuela en la que fue capturado Nicolás Maduro y afirma que la postura de Washington ha “encendido las alarmas” en Europa.

Trump considera que Groenlandia —administrada por Dinamarca y con amplia autonomía interna— es clave por motivos de defensa y recursos naturales.

Ante preguntas sobre el tema, dijo: “Nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó a un grupo de legisladores que Trump “estaría dispuesto a comprar Groenlandia” y adelantó que su equipo prepara un plan para evaluar las vías diplomáticas y económicas de esa adquisición, siempre según el texto aportado por el usuario.

La reacción europea fue descrita como contundente. Líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca emitieron una declaración conjunta en la que recalcaron que la seguridad en el Ártico debe lograrse de manera colectiva, con aliados de la OTAN y respetando soberanía, integridad territorial e inviolabilidad de fronteras.

El comunicado cerró con una frase: “Groenlandia pertenece a su pueblo. Solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre su futuro”.

Por su parte, el presidente del Gobierno autónomo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, llamó a evitar el pánico, se mostró abierto a reforzar lazos con Washington, pero advirtió que “la soberanía de Groenlandia no está en venta”.

El documento resume que Groenlandia —con “apenas 57.000 habitantes” y una economía dependiente de la pesca y de la ayuda danesa— vuelve a colocarse “en el centro” de una disputa geopolítica entre Washington y Europa por el control estratégico del Ártico.