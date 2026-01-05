Dinamarca pide a Trump que deje las amenazas sobre Groenlandia tras el precedente de Venezuela

Vídeos relacionados:

Dinamarca pidió este domingo al presidente estadounidense Donald Trump que ponga fin a sus amenazas sobre Groenlandia, alarmada por lo ocurrido recientemente en Venezuela y por lo que considera una peligrosa señal sobre las ambiciones militares de Estados Unidos.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, fue inusualmente directa. En un mensaje público dejó claro que Washington “no tiene derecho a anexionarse ninguno de los tres países del Reino de Dinamarca”, en referencia al territorio metropolitano, Groenlandia y las Islas Feroe.

Sus declaraciones llegaron después de que Trump reiterara que el control estadounidense de Groenlandia es “absolutamente necesario” para la seguridad nacional de su país.

El trasfondo preocupa. Según Bloomberg, en Copenhague ha generado inquietud el precedente de Venezuela, donde la presión y las acciones de Estados Unidos elevaron las alertas sobre hasta dónde podría llegar Washington para proteger sus intereses estratégicos. Groenlandia, un territorio semiautónomo y clave en el Ártico, aparece ahora en ese mismo radar.

Trump defendió su postura en una entrevista con The Atlantic, alegando que la isla es vital para la defensa estadounidense, especialmente por la presencia de barcos rusos y chinos en la región. “Necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para la defensa”, insistió el mandatario.

Las tensiones se avivaron aún más tras una publicación en la red social X de Katie Miller, esposa de Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump. En la imagen aparece Groenlandia pintada con los colores de la bandera de Estados Unidos y una sola palabra como mensaje: “PRONTO”. Para muchos en Dinamarca y en la propia isla, el gesto fue una provocación innecesaria.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, calificó la imagen de “irrespetuosa”, aunque trató de enviar un mensaje de calma. Aseguró que el territorio cuenta con instituciones sólidas, autogobierno y elecciones libres, y que su posición está firmemente respaldada por el derecho internacional.

Frederiksen recordó además que Dinamarca y Groenlandia forman parte de la OTAN y están cubiertas por la garantía de defensa colectiva de la alianza. Subrayó que ya existe un acuerdo de defensa que concede a Estados Unidos un amplio acceso militar a la isla y que el reino danés ha invertido de manera significativa en la seguridad del Ártico. “No tiene sentido hablar de anexión”, insistió.

Desde Washington, el embajador danés Jesper Moller Sorensen también reaccionó, recordando que Estados Unidos y Dinamarca son aliados cercanos y que la seguridad estadounidense está ligada a la de Groenlandia. Su mensaje apuntó al respeto a la integridad territorial del Reino de Dinamarca.

Aunque el conflicto parece lejano para el cubano de a pie, el trasfondo no lo es tanto. La referencia a Venezuela y el lenguaje de fuerza reavivan viejos miedos en países pequeños frente a potencias que hablan de “seguridad” mientras dibujan mapas ajenos. Una dinámica que, para muchos dentro y fuera de Cuba, resulta demasiado familiar.