Henrique Capriles: "Es el momento para que todos los presos políticos salgan en libertad plena"

Henrique Capriles: "Este es el momento para que todos los presos políticos salgan en libertad plena"

El diputado venezolano Henrique Capriles instó este viernes a que todos los presos políticos sean liberados con “libertad plena” y sin persecución, en medio del proceso de excarcelaciones iniciado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. El dirigente opositor celebró la salida de prisión de sus colegas Enrique Márquez y Biagio Pilieri, pero reiteró que la medida debe alcanzar a todos los detenidos por razones políticas.

El diputado reiteró su exigencia de libertad plena durante declaraciones a la prensa en Caracas, donde pidió el cierre de las causas judiciales abiertas por motivos políticos y el fin de la persecución. “Este es el momento para que todos los presos políticos salgan en libertad plena. Se cierren todas las causas judiciales para tantas personas. ¡Que se acabe la puerta giratoria, que no haya más persecución ni hostigamiento!”, expresó Capriles en un mensaje publicado en su cuenta de X.

En sus declaraciones, el diputado insistió en que el país necesita “pasar la página de la revancha” y pidió garantizar justicia sin discriminación. “Ojalá que eso sea para todos, no sea un grupo, ojalá que sea en libertad plena, no que sigan con la espada en la espalda”, afirmó.

Capriles también señaló que “hay que bajarle a la propaganda”, al ser consultado sobre si hubo consenso con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante la primera sesión del Parlamento tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Capriles celebra excarcelaciones, pero pide más

Horas después, el político celebró la liberación de sus colegas Enrique Márquez y Biagio Pilieri, ambos opositores que permanecieron más de un año detenidos. “En libertad mis amigos Enrique Márquez y Biagio Pilieri, quienes han pasado más de un año injustamente privados de su libertad. Un abrazo grande a sus familias. Este es un paso más hacia la justicia y el futuro”, escribió Capriles, acompañando el mensaje con un video del reencuentro.

Capriles añadió que la liberación de estos dirigentes debe ser solo el comienzo: “¡Libertad para los presos políticos! ¡Los queremos ver a todos!”. Las excarcelaciones de Márquez y Pilieri forman parte del proceso anunciado por Jorge Rodríguez, quien informó que “un número importante de personas venezolanas y extranjeras” sería liberado “como aporte a la pacificación nacional”.

El proceso de liberación ocurre pocos días después de la captura de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina, en un contexto de transición supervisado por Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó la medida como “un gesto muy importante e inteligente”, al destacar que Venezuela “está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su búsqueda de la paz”, según su mensaje en Truth Social.

Por su parte, organizaciones de derechos humanos como Foro Penal han subrayado que, aunque las liberaciones representan un avance, aún persisten centenares de personas detenidas por motivos políticos. Según sus datos, más de 800 siguen encarceladas o sometidas a procesos judiciales.

Los nombres más esperados

Entre los liberados y los que aún esperan salir de prisión figuran reconocidos dirigentes y activistas como Juan Pablo Guanipa, Rocío San Miguel, Perkins Rocha, Biagio Pilieri y Enrique Márquez. Muchos de ellos permanecían detenidos desde 2024 o 2025, en algunos casos bajo denuncias de torturas, incomunicación o falta de atención médica, de acuerdo con informes recientes.

El clima en Venezuela es de expectativa ante la posibilidad de que el proceso de excarcelaciones continúe y se extienda a todos los presos políticos, tal como demandan familiares, organizaciones y líderes opositores.

Desde días antes de las liberaciones, tras la detención de Maduro, Capriles había insistido en su llamado. “El país está esperando. ¡El momento es ahora! ¡Libertad ya para todos los presos políticos!”, publicó el 6 de enero en su cuenta de X.

Sus recientes declaraciones y gestos públicos consolidan su papel como una de las voces más visibles en favor de la amnistía total y del cierre definitivo de los procesos de persecución política en el país. En noviembre pasado, ya había propuesto un diálogo directo entre Maduro y Donald Trump para abordar la crisis y la liberación de presos políticos.