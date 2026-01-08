Nombres y rostros: Estos son algunos de los presos que esperan volver a casa tras las excarcelaciones en Venezuela

Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha, dos de los excarcelados este jueves en Venezuela.

En Venezuela, este jueves comenzó un proceso de excarcelaciones que podría marcar el destino de cientos de presos políticos, muchos de ellos detenidos por razones estrictamente políticas y en medio de denuncias reiteradas de violaciones de derechos humanos.

Según datos del Foro Penal, en el país hay al menos 806 presos políticos recluidos en distintos centros de detención.

El anuncio fue hecho más temprano por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien aseguró que “un número importante de personas venezolanas y extranjeras” sería liberado. Aunque no ofreció cifras ni nombres concretos, la información empezó a fluir desde la prensa y desde los propios familiares.

Entre los nombres que comenzaron a circular con más fuerza aparecen Juan Pablo Guanipa, Rocío San Miguel, Perkins Rocha, Biagio Pilieri y Enrique Márquez, figuras conocidas de la oposición venezolana y del activismo por los derechos humanos.

La periodista DelValle Canelón confirmó que la esposa de Enrique Márquez recibió una llamada para ir a buscarlo, mientras que otros comunicadores como Víctor Amaya reportaron la inclusión de más detenidos en la lista de excarcelados.

La periodista Elyangélica González confirmó que Juan Pablo Guanipa, exgobernador del estado Zulia y aliado directo de María Corina Machado, fue liberado a la 1:29 de la tarde, hora venezolana. La noticia desató reacciones inmediatas dentro y fuera del país.

Guanipa había sido detenido el 23 de mayo de 2025, tras permanecer en la clandestinidad luego de las elecciones del 28 de julio.

Su familia había advertido públicamente sobre su delicado estado de salud: es resistente a la insulina y padece hipertensión.

Horas antes de su liberación, sus allegados escribieron en redes sociales un mensaje cargado de esperanza: “Te esperamos en casa vivo, libre y en paz”.

Otro de los nombres más esperados es el de Rocío San Miguel, abogada, defensora de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano.

Fue detenida el 9 de febrero de 2024 cuando intentaba salir del país por el aeropuerto de Maiquetía. Desde entonces, organizaciones internacionales han denunciado su encarcelamiento arbitrario, la falta de información sobre su situación legal y la negación de atención médica tras sufrir una fractura en el hombro.

También figura Perkins Rocha, abogado y asesor jurídico cercano a María Corina Machado, detenido en agosto de 2024 y recluido en El Helicoide.

Su esposa ha denunciado en múltiples ocasiones la incomunicación prolongada y el aislamiento al que fue sometido, alertando sobre el impacto físico y emocional de su detención.

El caso de Biagio Pilieri refleja otro patrón frecuente: fue arrestado tras participar en una protesta opositora y presentado ante tribunales sin la presencia de abogados de confianza. La CIDH llegó a otorgarle medidas cautelares por el riesgo a su salud, debido a problemas cardiovasculares.

En la lista aparece también Enrique Márquez, excandidato presidencial opositor, detenido el 7 de enero de 2025. Su arresto fue denunciado como un secuestro político por partidos opositores y organizaciones de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó su situación como “grave y urgente”.

Por ahora, no se han difundido imágenes ni videos que confirmen visualmente cada excarcelación, pero el clima es de expectativa contenida.