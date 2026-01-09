Trump se pronuncia sobre la liberación de presos políticos en Venezuela

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “un gesto muy importante e inteligente” la liberación de un número significativo de presos políticos en Venezuela, medida tomada por el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump anunció además la cancelación de una segunda oleada de ataques militares previamente planeados contra el país sudamericano.

“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su 'búsqueda de la paz'. Este es un gesto muy importante e inteligente”, escribió Trump en su publicación.

El mandatario norteamericano destacó este paso como un avance significativo en la desescalada de tensiones bilaterales, pocos días después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro, quien enfrentaba cargos por narcoterrorismo.

Desde la caída del líder chavista, diversas organizaciones internacionales, opositores venezolanos y gobiernos aliados han presionado por medidas inmediatas que permitan restaurar la confianza política y atender la crisis humanitaria en el país.

La liberación de presos políticos es considerada una de las más urgentes y simbólicas.

Fuente: Captura de Truth Social/Donald J. Trump

Excarcelaciones confirmadas por autoridades venezolanas

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, confirmó oficialmente el inicio del proceso de excarcelación.

“El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, anunció en un discurso televisado.

Rodríguez enmarcó la decisión como un aporte al proceso de pacificación nacional:

“Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad.”

Entre los liberados se encontrarían también cinco ciudadanos españoles, según confirmó el Ministerio de Exteriores de España, junto a decenas de presos venezolanos.

La exigencia de una amnistía general

A pesar del gesto, organizaciones como Foro Penal, que documentan la situación de derechos humanos en Venezuela, han subrayado que la cifra de presos políticos aún es elevada. Su director, Alfredo Romero, urgió una medida más amplia:

“Una amnistía general para la libertad de presos políticos sería un importante gesto actualmente para unificar la población venezolana, obviamente sin garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad”, publicó Romero en en X.

Según cifras recientes de la organización, al menos 863 personas siguen encarceladas o son perseguidas por razones políticas.

La oposición pide más acciones

La Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora venezolana, también reaccionó al anuncio, exigiendo medidas integrales para garantizar la convivencia democrática:

“La liberación de TODOS los presos políticos, el cese de la represión y el desarme de los grupos irregulares que amenazan la convivencia ciudadana son acciones urgentes y de inmediata ejecución, pues dependen únicamente de la orden de quienes son responsables de ellas”, sostuvo en un comunicado oficial.

En declaraciones posteriores, Trump también aseguró que el régimen chavista estaría procediendo al cierre de un conocido centro de torturas en Caracas. Si bien no lo mencionó directamente, se presume que se refería al Helicoide, señalado por organizaciones de derechos humanos como el epicentro de abusos sistemáticos.

“Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando. Pero ha torturado gente”, denunció.

Cooperación en el sector energético y cancelación de ataque militar

En el mismo mensaje, Trump explicó que, como consecuencia directa de esta cooperación, había decidido suspender la segunda ola de ataques prevista contra Venezuela:

“Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria. Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad.”

Trump afirmó además que Estados Unidos y Venezuela están colaborando estrechamente en la reconstrucción de la infraestructura petrolera y gasífera del país:

“Estados Unidos y Venezuela están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas.”

De acuerdo con el presidente, esta alianza energética contempla inversiones por más de 100 mil millones de dólares por parte de las principales empresas petroleras del mundo, conocidas como Big Oil.

“Me reuniré hoy en la Casa Blanca con los grandes ejecutivos petroleros del mundo”, añadió.

Estas acciones se producen en un contexto de cambio drástico para Venezuela, luego de la operación militar del 3 de enero que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

La presidenta interina Delcy Rodríguez ha asumido funciones ejecutivas y ha prometido una transición hacia un sistema más abierto y pacífico.

Conclusión

La liberación de presos políticos en Venezuela marca un hito en el inicio de una posible etapa de distensión entre Caracas y Washington.

El gesto ha sido celebrado por el presidente Donald Trump como una señal de voluntad pacificadora y ha tenido consecuencias directas en la estrategia militar de Estados Unidos, que optó por cancelar ataques planeados y apostar por la reconstrucción conjunta del sector energético.

Sin embargo, voces dentro y fuera de Venezuela advierten que la liberación parcial no es suficiente: se requiere una amnistía amplia y medidas concretas para garantizar derechos, justicia y democracia en el país.