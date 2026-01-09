Yeny Valdés revela grave crisis de salud: "Si espero un día más, no lo cuento"

Vídeos relacionados:
La cantante cubana Yeny Valdés, exintegrante de la legendaria orquesta Los Van Van, reveló que estuvo al borde de la muerte tras sufrir una severa emergencia médica que la mantuvo durante casi tres semanas hospitalizada, entre cuidados intensivos y salas regulares.
En una publicación realizada en Facebook, la artista explicó que el episodio ocurrió el pasado 2 de noviembre, aunque decidió contarlo solo ahora, cuando el peligro ya había pasado.
Según relató, llevaba dos días con fiebre alta y pensó que se trataba de COVID-19, pero su esposo, al notar que la fiebre venía acompañada de temblores y que ella apenas podía sostenerse en pie, decidió llevarla de urgencia al hospital.
Los médicos le advirtieron que, de haber esperado un día más, probablemente no habría sobrevivido.
"Si esperamos un día más, no la cuento. Resulta que tenía un absceso de 17 cm en el hígado y la infección comenzaba a ir a la sangre", dijo.
Fue un diagnóstico devastador que llevó a un ingreso que se prolongó por 20 días.
Yeny fue sometida a procedimientos invasivos, incluida la canalización de la vena aorta para administrar antibióticos de alta potencia, la extracción de líquido de su pulmón derecho y un prolongado proceso de recuperación física que la llevó a tener que "volver a aprender a caminar".
"Muy fuerte todo… ¡pero ya pasó!", escribió la artista, quien agradeció de manera especial a la familia de su esposo, a su familia en Cuba, a su madre y a diversas deidades de su fe religiosa.
El mensaje concluyó con un agradecimiento especial a su esposo, Erick Barbería, a quien atribuyó haberle salvado la vida por no soltarle la mano ni un solo segundo durante el proceso, y con una alerta a sus seguidores: "La mejor medicina es la preventiva. Ya estoy en la pelea".
Miles de seguidores, amigos y colegas reaccionaron de inmediato a la publicación, celebrando su recuperación y enviándole mensajes de apoyo, solidaridad y deseos de pronta mejoría.
Problemas de salud desde hace años
Esta nueva crisis no ocurre en un vacío.
Desde 2019, Yeny Valdés ha venido enfrentando problemas de salud que ya habían alertado a su entorno y a su público sobre su condición física.
No fue hasta 2024 cuando reveló que padece una enfermedad neurológica crónica e irreversible, asociada al impacto emocional que le supuso emigrar de Cuba y adaptarse a una nueva vida en Estados Unidos.
En 2022 explicó que la afección le provocaba temblores en la mano izquierda, especialmente bajo estrés o nerviosismo, y que debía someterse a controles neurológicos semestrales para vigilar su evolución.
En enero de 2024 volvió a referirse públicamente a su estado de salud, admitiendo que su recuperación avanzaba lentamente y que la música y el cariño de sus seguidores se habían convertido en su principal sostén emocional.
"Deberíamos dar una vueltecita de vez en cuando por estos lugares (el hospital), incluso con nuestros hijos, para aprender a valorar lo que tenemos y paremos de quejarnos tanto", dijo entonces.
Valdés, que tuvo que abandonar Van Van cuando emigró a EE.UU. en 2017, agradeció a ese "gran país por la impecable atención médica".
"Que Olofi ponga su mano y no nos falte nunca la voluntad y la medicina para curar al que sufre y pena", agregó.
En abril de 2025, celebró con emoción la obtención de la ciudadanía estadounidense y compartió fotos con su certificado y la bandera del país, un momento que marcó un hito personal en medio de un largo proceso de adaptación, desafíos emocionales y batallas médicas.
Hoy, tras sobrevivir a una de las pruebas más duras de su vida, vuelve a alzar la voz no solo para agradecer, sino también para alertar: su testimonio se suma a la larga lista de historias que recuerdan cuán frágil puede ser la salud, incluso en quienes han pasado años luchando en silencio.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis de Salud de Yeny Valdés
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo fue la crisis de salud que enfrentó Yeny Valdés?
Yeny Valdés enfrentó una grave emergencia médica al desarrollar un absceso de 17 cm en el hígado, lo que provocó una infección que amenazaba con extenderse a su sangre. Fue hospitalizada durante casi tres semanas y sometida a procedimientos invasivos para salvar su vida.
¿Cuál fue el papel de su esposo durante la crisis de salud?
El esposo de Yeny Valdés, Erick Barbería, jugó un papel crucial en su recuperación, ya que fue él quien notó la gravedad de la situación y la llevó al hospital a tiempo. Durante todo el proceso, le sostuvo la mano y le brindó apoyo constante, lo que ella reconoce como un gesto que le salvó la vida.
¿Cómo ha afectado la salud de Yeny Valdés su emigración a Estados Unidos?
La emigración a Estados Unidos tuvo un impacto emocional significativo en la salud de Yeny Valdés, contribuyendo al desarrollo de una enfermedad neurológica crónica e irreversible. Desde 2019, ha enfrentado problemas de salud que han requerido atención médica constante y un proceso de adaptación a su nueva vida.
¿Qué mensaje ha transmitido Yeny Valdés tras su recuperación?
Yeny Valdés ha enfatizado la importancia de la medicina preventiva y ha instado a sus seguidores a no ignorar los síntomas de salud. Su experiencia personal resalta la fragilidad de la salud y la necesidad de atención médica oportuna para evitar situaciones de emergencia.
