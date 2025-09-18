“Mejor que la original”: Yany Prado deja boquiabiertos al cantar un clásico de Los Van Van en plena calle

La actriz cubana Yany Prado continúa demostrando que su talento no se limita a la actuación. En un video publicado en TikTok por la cuenta Delicias de Yuya, la artista aparece en plena calle interpretando el icónico tema de Juan Formell y Los Van Van, “Después de todo”, que en su momento popularizó la cantante Yeny Valdés como integrante de la orquesta.
Con una interpretación relajada, pero cargada de sentimiento y dominio vocal, Prado conquistó a quienes la escuchaban en vivo y a los miles de internautas que comentaron el video en redes sociales.
“A eso es lo que llaman una actriz completa”, escribió un usuario. Otros halagaron su timbre y expresividad: “Qué linda voz, qué registro, bien auténtica”, “OMG, qué voz tiene Yany. Cubana completa, bendiciones”.
Incluso, algunos llegaron a compararla con la versión original: “Óyeme, pero qué lindo. Me atrevería a decir que es mejor que la versión original. Respetando el talento de Yeny, la cantante original de esa canción”.
La artista, conocida por sus papeles en exitosas producciones internacionales, suma ahora un nuevo motivo para sorprender a sus seguidores: su faceta como cantante.
El video rápidamente se volvió viral en TikTok, reafirmando que Yany Prado es, sin dudas, una artista integral.
No es la primera vez que Prado sorprende con su espontaneidad y carisma en la calle. En julio, la actriz ya había protagonizado otro momento viral en Ciudad de México, cuando improvisó junto a músicos callejeros y el actor Omar Fierro se unió a la fiesta, como recogió CiberCuba.
