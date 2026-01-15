Gobierno cubano duplica el peaje hacia Varadero a partir del próximo 20 de enero

Vídeos relacionados:
El gobierno cubano pondrá en vigor el próximo 20 de enero un nuevo aumento de la tasa de peaje hacia Varadero, que duplicará el costo actual, como parte de un paquete de “adecuaciones tributarias” aprobadas para 2026, con el declarado fin de “potenciar la captación de ingresos”.
La nueva medida incrementa dos veces las tarifas establecidas desde hace casi un año para el tramo de carretera Vía Blanca Matanzas-Varadero, en un contexto de aguda crisis económica, severo deterioro de la infraestructura vial y colapso del transporte público.
Según anunció el régimen, el ajuste del peaje responde a lo que denominó el “principio de gradualidad” dispuesto en la Ley 113 del Sistema Tributario, y toma en cuenta las “capacidades contributivas expresadas en determinados hechos económicos”, los cuales no expuso.
La medida se enmarca en la Ley 181/2025, aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre, que estableció el Presupuesto del Estado para 2026, el cual se sustenta en un sistema tributario más severo y discrecional, que impactará especialmente en el sector no estatal y aumentará la presión fiscal.
Nuevas tarifas de peaje
Desde el martes 20 de enero, motocicletas, autos, jeeps, paneles y camionetas pagarán una tarifa de peaje de 80 pesos cubanos (CUP); además, se cobrarán 20 CUP extra por cada arrastre (remolque).
Mientras que las cuantías para microbuses, ómnibus, camiones y cuñas serán de 160 CUP, y 40 CUP por cada arrastre.
De acuerdo con la comunicación oficial, se mantendrán las exenciones y bonificaciones que están vigentes, incluida la reducción del pago en un 70 % a los conductores de vehículos que residen en La Conchita, Boca de Camarioca, Santa Marta y Varadero, en el municipio Cárdenas.
Se conservarán también las bonificaciones por pagos adelantados mediante tarjetas de peaje, en dependencia del valor invertido. Recibirán descuentos del 5 % los conductores que adquieran tarjetas por montos de 100 a 500, y del 10 %, si son superiores a 500.
Las autoridades aseguraron que las recaudaciones del peaje se asignarán al Fondo para el Desarrollo del Transporte Público, con el propósito de “contribuir en la recuperación y sostenibilidad de la infraestructura vial y potenciar el programa de acciones que se despliegan para la recuperación gradual de los servicios de transportación”.
Con esos mismos objetivos, el gobierno cubano puso en vigor en febrero de 2025 un incremento de la tasa de peaje para los tramos gravados de la Autopista Matanzas-Varadero, el Pedraplén Cayo Santa María y el Pedraplén Cayo Coco.
En enero de 2021, el precio del peaje en Varadero incrementó 10 veces su valor al entrar en vigor la llamada Tarea Ordenamiento.
Desde entonces, el régimen ha ido elevando las tarifas continuamente, provocando un creciente malestar entre muchos cubanos por el aumento de la carga económica en medio de la crítica situación del país, sin que las recaudaciones se traduzcan en una mejora del estado de las carreteras y del servicio de transporte público.
