Así fue multitudinario recibimiento a equipo Villa Clara de pelota tras clasificación

Los Leopardos de Villa Clara de pelota que participa en la 64 Serie Nacional de Béisbol fue recibido por una multitud en el Parque Vidal de Santa Clara tras clasificar postemporada.

“Tras darle la vuelta al parque central, los atletas y público alborozado se fundieron en múltiples abrazos”, describió la agencia oficialista Prensa Latina.

Tras el recibimiento, el mentor Ramón Moré habló a la multitud.

Villa Clara clasificó tras derrotar a Ciego de Ávila 2 carreras por 0 para alcanzar el octavo y último cupo a los play offs.

La clasificación, tras nueve victorias consecutivas, estuvo envuelta en polémica debido a que, por la confección del calendario, Villa Clara se enfrentó a equipos clasificados o eliminados, según Swing Completo.

La profunda crisis que atraviesa Cuba ha salpicado a la Serie Nacional que ha transcurrido entre apagones, juegos suspendidos por enfermedad o escándalos de violencia.

Villa Clara a Las Tunas en cuartos de final en una seria al mejor de 7 juegos.