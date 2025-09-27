Suspenden por fuertes lluvias partido de la Serie Nacional de Béisbol en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

El cuarto juego de la subserie entre los Leopardos de Villa Clara y las Avispas de Santiago de Cuba fue suspendido oficialmente este sábado debido a las intensas lluvias que afectan a la ciudad oriental, según confirmaron medios deportivos locales y la propia página oficial del equipo santiaguero.

La lluvia comenzó en horas tempranas y se intensificó durante la tarde, dejando el terreno de juego en condiciones inapropiadas para el desarrollo del partido, pese a contar con un sistema de drenaje eficiente que ya se encuentra saturado.

En principio, los organizadores plantean la posibilidad de una doble jornada este sábado a partir de las 10:00 a.m., siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Sin embargo, el propio equipo santiaguero reconoció que esa opción luce poco viable dadas las actuales circunstancias.

“Llueve torrencialmente sobre Santiago y el terreno ya está saturado. Aunque drena rápido, es muy difícil que mañana pueda jugarse una doble cartelera”, indicó una nota publicada por el equipo Avispas en sus canales oficiales.

La suspensión ocurre en medio de una intensa temporada de lluvias en el oriente cubano, donde se han reportado acumulados significativos y pronósticos de más precipitaciones en los próximos días.

Los aficionados deberán esperar la confirmación oficial de la Comisión Nacional de Béisbol sobre la reprogramación del juego suspendido.