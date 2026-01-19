Andy Pagés confirma que no jugará con Cuba en el Clásico Mundial

Vídeos relacionados:

Tras semanas de incertidumbre y versiones encontradas, el jardinero pinareño Andy Pagés confirmó que no integrará el equipo Cuba para el Clásico Mundial de Béisbol, despejando finalmente las dudas en torno a su disponibilidad para el evento.

La inquietud comenzó cuando el sitio especializado Swing Completo informó que el jugador de los Dodgers de Los Ángeles se había bajado del equipo nacional, una versión que fue cuestionada por Pelota Cubana, medio que aseguró entonces haber conversado con el propio pelotero y que no existía una decisión definitiva.

Ahora, en diálogo directo con Pelota Cubana, Pagés ratificó su ausencia y explicó los motivos de su decisión, centrados en su desarrollo profesional y la preparación para la exigente temporada de Grandes Ligas.

“Tengo muchas cosas que mejorar y tengo que prepararme para un año largo. Tengo que trabajar en lo que es más importante”, afirmó el jardinero.

La baja de Pagés representa un golpe sensible para las aspiraciones del equipo Cuba. Se trata de un pelotero de alto calibre, dos veces campeón de la Serie Mundial con los Dodgers, con experiencia en escenarios de máxima presión y un perfil que hubiese sido clave tanto a la defensiva como a la ofensiva.

Su combinación de poder, alcance en los jardines y madurez competitiva lo convertían en una de las piezas más valiosas potenciales dentro del roster, especialmente para un conjunto que ha sufrido ausencias importantes de jugadores establecidos en MLB.

La confirmación de Pagés se suma a una lista creciente de ausencias relevantes que evidencian las dificultades del béisbol cubano para conformar un equipo competitivo de cara al Clásico Mundial, en medio de limitaciones estructurales, decisiones personales de los jugadores y una relación compleja entre los peloteros establecidos en Grandes Ligas y la Federación Cubana.

Aunque la decisión responde a razones profesionales legítimas, la realidad es que Cuba pierde a un talento de primer nivel, llamado a marcar diferencia en un torneo donde cada detalle cuenta y donde la experiencia en MLB suele ser determinante.