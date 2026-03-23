¿Negociación o estrategia? Las conversaciones entre EE. UU. y Cuba podrían anticipar un escenario más agresivo

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Las conversaciones en curso entre Estados Unidos y el régimen cubano podrían no ser únicamente un intento de acercamiento diplomático, sino parte de una estrategia más amplia que abra la puerta a acciones más contundentes si fracasan, según un reportaje reciente de la revista The Atlantic.

El medio señala que funcionarios estadounidenses contemplan un escenario en el que el diálogo con La Habana sirva como antesala a un cambio de enfoque, similar a lo ocurrido en Venezuela, donde las negociaciones no derivaron en acuerdos sostenibles y terminaron precediendo una intervención más directa.

Aunque públicamente ambas partes han confirmado contactos, el contexto indica que estas conversaciones se desarrollan bajo una fuerte presión política y económica.

La administración del presidente Donald Trump estaría aprovechando la crisis interna en la isla —marcada por apagones, escasez de alimentos y deterioro de servicios básicos— como palanca para forzar concesiones estructurales.

The Atlantic advierte que, en escenarios recientes como los de Irán y Venezuela, los procesos de diálogo no lograron resultados concretos, lo que llevó a un giro hacia acciones más agresivas.

En ese sentido, Cuba podría seguir una trayectoria similar si no se alcanzan acuerdos en cuestiones clave como cambios políticos, apertura económica y compensaciones por propiedades confiscadas.

Algunos analistas consideran que el diálogo también puede cumplir una función táctica: permitir a Washington demostrar que agotó la vía diplomática antes de justificar medidas más severas en el plano internacional.

Señales recientes desde La Habana refuerzan la tensión

Los movimientos del régimen cubano en los últimos días apuntan a un escenario contradictorio: disposición al diálogo en algunos temas, pero resistencia total en otros considerados esenciales.

Por un lado, el gobierno ha dejado entrever cierta flexibilidad. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, reconoció recientemente que La Habana estaría dispuesta a considerar compensaciones por propiedades confiscadas tras la Revolución de 1959 como parte de un eventual acuerdo con Washington.

Sin embargo, esa apertura contrasta con líneas rojas muy claras. El propio funcionario admitió públicamente que los presos políticos no forman parte de las negociaciones con Estados Unidos, confirmando que el régimen no está dispuesto a ceder en cuestiones de control interno.

En la misma línea, autoridades cubanas han reiterado que el sistema político “no es negociable”, descartando cualquier reforma estructural como parte del diálogo bilateral.

Al mismo tiempo, el régimen ha elevado el tono en el plano militar. En declaraciones recientes, Fernández de Cossío aseguró que el ejército cubano se está preparando ante la posibilidad de una acción militar de Estados Unidos, en un contexto de creciente tensión.

Un diálogo con límites y alto riesgo de ruptura

Este conjunto de señales refuerza la hipótesis planteada por The Atlantic: las negociaciones podrían estar destinadas a chocar con límites infranqueables.

Mientras Washington busca cambios profundos, La Habana intenta ganar tiempo sin ceder el control político ni abordar temas sensibles como la represión interna. Esa brecha aumenta las probabilidades de que el proceso fracase.

En ese escenario, el paso de la negociación a una estrategia más agresiva dejaría de ser una posibilidad remota para convertirse en una opción concreta, en un momento especialmente delicado para Cuba.

La incertidumbre domina el panorama. Pero las señales acumuladas —tanto desde Washington como desde La Habana— apuntan a que el desenlace podría ir más allá de la diplomacia.