Proyecto en Matanzas busca convertir desechos porcinos en combustible para ómnibus

Vídeos relacionados:

Un proyecto en el municipio Martí, en Matanzas, busca transformar desechos porcinos en biogás para alimentar el transporte público, en medio de la crisis energética que golpea a Cuba y mantiene con fuertes limitaciones la movilidad y la generación eléctrica.

La iniciativa se desarrolla en instalaciones porcinas del territorio, donde los residuos orgánicos son procesados en biodigestores para producir biometano. Según informó el periódico Girón, el gas obtenido ya ha sido refinado y está listo para alimentar ómnibus urbanos.

El primer secretario del Partido Comunista en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, visitó recientemente la planta y destacó los avances del proyecto, que prevé poner en funcionamiento vehículos impulsados por este combustible con conexión a la cabecera provincial, como se aprecia en imágenes compartidas en su perfil oficial.

“Una fuente renovable de energía que está en pleno crecimiento”, afirmó Sabines Lorenzo en su perfil de Facebook.

El sistema incluye una infraestructura compuesta por siete contenedores destinados al procesamiento y un gasoducto de 14 kilómetros que transportará el biogás desde los centros porcinos hasta la planta procesadora.

Las autoridades aseguran que el combustible permitirá operar al menos cinco ómnibus de la marca china Yutong, que cubrirían rutas internas del municipio y conexiones hacia Cárdenas y la ciudad de Matanzas, en beneficio de más de 22 mil residentes.

El proceso contempla la eliminación de impurezas como dióxido de carbono y humedad para obtener un gas con características similares al gas natural. En plena capacidad, la planta podría generar suficiente energía para abastecer el equivalente a unas 80 viviendas.

El proyecto cuenta con financiamiento superior a los 60 millones de pesos y forma parte de programas de cooperación internacional enfocados en desarrollo sostenible, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiamiento de la Unión Europea.

Facebook / Periódico Girón

En el municipio ya se había anunciado que cinco ómnibus propulsados por biometano cubrirían rutas entre consejos populares y conexiones hacia hospitales en Colón, Cárdenas y Matanzas, aunque durante ese proceso la planta de refinación aún no estaba operativa y quedaban pendientes elementos técnicos clave para su puesta en marcha, como se explicó cuando se informó que las guaguas dependían de una infraestructura todavía incompleta.

El desarrollo de este proyecto ocurre en un contexto de severa crisis energética en el país, marcada por la falta de combustible y déficits de generación que han provocado apagones prolongados en todo el territorio nacional.

En ese escenario, el gobierno ha insistido en alternativas como el uso de biomasa y residuos para generar energía. Durante una reciente intervención pública, Miguel Díaz-Canel defendió esta línea al afirmar: “El biogás, transformar residuales en energía”, en medio de una estrategia que incluye producir electricidad a partir de desechos, en un contexto donde se ha planteado el uso de la basura como fuente energética.

La propuesta de expandir este tipo de soluciones convive con problemas estructurales como la acumulación de basura en numerosas ciudades y el deterioro de los servicios comunales, lo que ha generado dudas sobre la capacidad real de implementar estas alternativas a gran escala en el corto plazo.

Aunque el proyecto en Matanzas se presenta como una apuesta por energías renovables y economía circular, su impacto inmediato sigue siendo limitado frente a la magnitud de la crisis energética y del transporte público en Cuba.