Trump despliega agentes de ICE en 14 aeropuertos y no descarta usar la Guardia Nacional

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El presidente Donald Trump ordenó este lunes el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos de Estados Unidos para suplir la falta de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), en medio del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que se prolonga desde el 14 de febrero.
El ausentismo en la TSA alcanzó niveles críticos el pasado sábado. Más del 11,5% de su fuerza laboral a nivel nacional llamaron para reportarse enferma, con tasas de entre el 30% y el 40% en aeropuertos clave como Houston, Nueva Orleans, Atlanta y el JFK de Nueva York, generando filas de hasta cuatro horas en los terminales.
Los aeropuertos donde se desplegaron los agentes de ICE son Chicago-O'Hare, Atlanta Hartsfield-Jackson, JFK, LaGuardia, Newark Liberty, Filadelfia, Phoenix Sky Harbor, Houston Hobby, Houston Bush Intercontinental, Nueva Orleans Louis Armstrong, Pittsburgh, Fort Myers Southwest Florida International, Cleveland Hopkins y el Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico.
El "zar de la frontera" Tom Homan confirmó el domingo en CNN que los agentes de ICE asistirán en control de filas, gestión de entradas y salidas, y verificación de identificaciones antes de las áreas de seguridad, pero no operarán máquinas de rayos X ni realizarán funciones especializadas de la TSA. Homan coordinó el despliegue con el director en funciones de ICE, Todd Lyons, y la administradora en funciones de TSA, Ha Nguyen McNeill.
Trump atribuyó la iniciativa a sí mismo, comparándola con el invento del clip de papel. "¿Conoces la historia del clip de papel? Hace 182 años, un hombre descubrió el clip de papel. Era tan simple, y todos los que lo vieron dijeron: '¿Por qué no se me ocurrió a mí?' ICE fue una idea mía", declaró en respuesta a la periodista de CNN Kaitlan Collins. Sin embargo, según CNN, la propuesta surgió de una oyente radial llamada 'Linda de Arizona' en el programa 'The Clay Travis and Buck Sexton Show' el viernes 20 de marzo, y fue amplificada por Clay Travis esa misma noche en Fox News antes del anuncio de Trump.
El mandatario también advirtió que si ICE no es suficiente para cubrir los aeropuertos, recurrirá a la Guardia Nacional. "Quiero agradecer a ICE porque respondieron con mucha fuerza. Lo harán bien. Y si no es suficiente, desplegaré a la Guardia Nacional. No vamos a dejar que los demócratas destruyan nuestro país", afirmó.
La medida generó críticas inmediatas. La ex presidenta de la Cámara Nancy Pelosi calificó el despliegue como "completamente incorrecto", mientras que la ACLU condenó el uso de agentes de ICE en las filas de seguridad aeroportuaria por carecer del entrenamiento adecuado para esas funciones.
El cierre parcial del DHS, que surgió del choque frontal entre Trump y los demócratas, lleva ya más de cinco semanas sin visos de resolución, afectando a múltiples agencias federales y generando una creciente presión sobre la infraestructura de seguridad del transporte aéreo en todo el país.
Preguntas Frecuentes sobre el Despliegue de ICE en Aeropuertos de EE. UU.
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¿Por qué Donald Trump desplegó agentes de ICE en aeropuertos de Estados Unidos?
El despliegue fue una medida para suplir la falta de personal de la TSA debido a un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional que comenzó el 14 de febrero. La medida busca evitar el caos en los aeropuertos ante el alto nivel de ausentismo de los trabajadores de la TSA, quienes no están recibiendo sus salarios.
¿Qué funciones desempeñarán los agentes de ICE en los aeropuertos?
Los agentes de ICE estarán encargados de controlar filas, gestionar entradas y salidas, y verificar identificaciones antes de las áreas de seguridad. No operarán máquinas de rayos X ni realizarán las funciones especializadas de la TSA.
¿Qué aeropuertos están afectados por el despliegue de ICE?
El despliegue de agentes de ICE se ha realizado en aeropuertos clave como Chicago-O'Hare, Atlanta Hartsfield-Jackson, JFK, LaGuardia, Newark Liberty, Filadelfia, Phoenix Sky Harbor, Houston Hobby, Houston Bush Intercontinental, Nueva Orleans Louis Armstrong, Pittsburgh, Fort Myers Southwest Florida International, Cleveland Hopkins y el Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico.
¿Qué sucederá si el despliegue de ICE no es suficiente para manejar la situación en los aeropuertos?
Donald Trump ha advertido que podría desplegar a la Guardia Nacional si ICE no es suficiente para cubrir las necesidades de seguridad en los aeropuertos. Esta declaración subraya la gravedad de la situación actual en los aeropuertos de EE. UU.
¿Cuáles han sido las críticas a la medida de desplegar ICE en los aeropuertos?
La medida ha generado críticas inmediatas. Nancy Pelosi calificó el despliegue como "completamente incorrecto" y la ACLU condenó el uso de agentes de ICE en las filas de seguridad aeroportuaria debido a su falta de entrenamiento adecuado para estas funciones. Además, se critica el contexto político de la medida, dado que surge de un conflicto entre Trump y los demócratas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.