Nueve unidades termoeléctricas paradas mantienen a Cuba bajo apagón: Este es el pronóstico para hoy

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Cuba amanece este martes con un panorama eléctrico crítico que no ofrece señales de mejoría.

El país enfrentará nuevamente apagones masivos durante toda la jornada, con un déficit que podría superar los 1,800 MW en el horario pico nocturno, según el pronóstico oficial.

Lejos de aliviarse, la crisis energética se mantiene: nueve unidades termoeléctricas están fuera de servicio y la capacidad de generación sigue muy por debajo de la demanda nacional.

El resultado es previsible: largas horas sin electricidad en prácticamente todo el territorio, incluida La Habana, donde los cortes ya rozan las 14 horas diarias.

Según la más reciente Nota Informativa de la Unión Eléctrica (UNE), ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy.

El momento más crítico de la jornada anterior se registró en la noche, cuando “la máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1,773 MW a las 20:40 horas”.

Ya en la mañana de este martes, el panorama sigue siendo complejo.

A las 06:00 a.m., la disponibilidad del sistema era de apenas 1,125 MW frente a una demanda de 2,150 MW, lo que dejó a 1,042 MW sin cubrir.

Para el mediodía, se prevé que la afectación alcance los 1,100 MW.

El deterioro del SEN está directamente relacionado con múltiples fallas en las principales plantas del país. En total, nueve unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio, entre averías y mantenimientos.

Entre las incidencias más relevantes reportadas por la UNE se encuentran:

-Averías en las unidades 5 y 8 de la CTE Mariel.

-Fallos en las unidades 1 y 3 de la CTE Santa Cruz.

-Salida de la unidad 2 de la CTE Felton.

-Problemas en las unidades 3 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

A esto se suman mantenimientos en la unidad 6 de Mariel y la unidad 5 de Nuevitas, junto con limitaciones en la generación térmica que dejan fuera de servicio otros 402 MW.

El resultado es un sistema frágil, incapaz de responder a la demanda en momentos de mayor consumo.

Un pico nocturno aún más crítico

El pronóstico para el horario pico de este martes anticipa un escenario todavía más adverso.

Según la UNE, “se espera para el pico una disponibilidad de 1125 MW con una demanda máxima de 2950 MW, para un déficit de 1825 MW”.

En consecuencia, “de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1,855 MW en este horario”, lo que implica apagones masivos y prolongados en todo el país.

La Habana: Casi 14 horas sin electricidad

En la capital, la situación tampoco mejora.

La Empresa Eléctrica de La Habana informó que “en el día de ayer se interrumpió el servicio eléctrico en La Habana 13 horas y 57 minutos”, con una afectación máxima de 380 MW en horario nocturno.

Además, fue necesario aplicar cortes adicionales: “fue necesario afectar 70 MW por EMERGENCIA” y “NO fue posible restablecer el servicio por Déficit”.

Al cierre del reporte, aún permanecían sin servicio cinco bloques, equivalentes a 170 MW, con previsión de recuperación en la mañana.

Sin embargo, la empresa advirtió que los cortes continuarán sin horarios definidos, ya que “la afectación a los bloques y circuitos por Contingencia Energética, sin horario previsto, depende de las condiciones de disponibilidad del SEN”.

Fuente: Captura de Facebook/Empresa Eléctrica de La Habana

Reconexión sin alivio: Crece el malestar ciudadano

La crisis se agrava por el contraste entre los anuncios oficiales y la realidad cotidiana.

La reciente reconexión del SEN, que volvió a enlazar el sistema eléctrico de occidente a oriente, no ha significado una mejora tangible para la población.

Tras una semana marcada por dos colapsos totales del sistema, los apagones continúan con la misma intensidad.

En redes sociales, numerosos cubanos han expresado frustración y desesperanza ante la persistencia de los cortes eléctricos.

La situación evidencia problemas estructurales profundos: termoeléctricas envejecidas, falta de combustible y una infraestructura energética que no logra sostener la demanda del país.

Mientras tanto, el pronóstico para este martes confirma que no habrá alivio inmediato. Cuba sigue bajo apagón.