Congresista de EE.UU. denuncia encarcelamiento de menor en Cuba tras protestar

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La congresista estadounidense María Elvira Salazar denunció el encarcelamiento en Cuba de Jonathan Muir Burgos, un adolescente de 16 años arrestado tras participar en protestas en el municipio de Morón, en Ciego de Ávila.

Según expresó Salazar en la red social X, el menor fue detenido por “alzar su voz” y calificó el hecho como una muestra de la “brutalidad” del régimen cubano, al tiempo que exigió su liberación inmediata.

Jonathan Muir Burgos permanece detenido desde el 16 de marzo en el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), luego de haber acudido junto a su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, a una citación policial.

Aunque el padre fue liberado horas después, el menor fue trasladado y permanece bajo custodia.

De acuerdo con denuncias de activistas y opositores, las autoridades amenazan con procesarlo “con todo el peso de la ley” por su presunta participación en las protestas ocurridas los días 13 y 14 de marzo en esa localidad.

El caso genera preocupación adicional debido a la condición médica del adolescente, quien padece una enfermedad en la piel que requiere tratamiento constante y que ha puesto en riesgo su vida en ocasiones anteriores.

Organizaciones como Christian Solidarity Worldwide han condenado la detención, señalando que el encarcelamiento de un menor por ejercer su libertad de expresión resulta inaceptable, especialmente en medio de la crisis que atraviesa el país.

El arresto se produce en el contexto de nuevas protestas en distintas zonas de Cuba, en medio de apagones, escasez de alimentos y medicamentos, y un creciente descontento social.