Congresista de EE.UU. denuncia encarcelamiento de menor en Cuba tras protestar

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La congresista estadounidense María Elvira Salazar denunció el encarcelamiento en Cuba de Jonathan Muir Burgos, un adolescente de 16 años arrestado tras participar en protestas en el municipio de Morón, en Ciego de Ávila.
Según expresó Salazar en la red social X, el menor fue detenido por “alzar su voz” y calificó el hecho como una muestra de la “brutalidad” del régimen cubano, al tiempo que exigió su liberación inmediata.
Jonathan Muir Burgos permanece detenido desde el 16 de marzo en el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), luego de haber acudido junto a su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, a una citación policial.
Aunque el padre fue liberado horas después, el menor fue trasladado y permanece bajo custodia.
De acuerdo con denuncias de activistas y opositores, las autoridades amenazan con procesarlo “con todo el peso de la ley” por su presunta participación en las protestas ocurridas los días 13 y 14 de marzo en esa localidad.
El caso genera preocupación adicional debido a la condición médica del adolescente, quien padece una enfermedad en la piel que requiere tratamiento constante y que ha puesto en riesgo su vida en ocasiones anteriores.
Organizaciones como Christian Solidarity Worldwide han condenado la detención, señalando que el encarcelamiento de un menor por ejercer su libertad de expresión resulta inaceptable, especialmente en medio de la crisis que atraviesa el país.
El arresto se produce en el contexto de nuevas protestas en distintas zonas de Cuba, en medio de apagones, escasez de alimentos y medicamentos, y un creciente descontento social.
Preguntas frecuentes sobre el encarcelamiento de Jonathan Muir Burgos en Cuba
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¿Por qué fue arrestado Jonathan Muir Burgos en Cuba?
Jonathan Muir Burgos fue arrestado por su presunta participación en protestas en el municipio de Morón, en Ciego de Ávila. Fue detenido tras acudir a una citación policial junto a su padre, el pastor Elier Muir Ávila.
¿Cuál es el estado de salud de Jonathan Muir Burgos?
Jonathan Muir Burgos padece deshidrosis, una enfermedad en la piel que ha provocado infecciones graves en el pasado, requiriendo tratamiento constante. Su detención genera preocupación debido a la falta de acceso adecuado a atención médica.
¿Qué reacciones ha generado la detención de Jonathan Muir Burgos?
La detención ha sido condenada por organizaciones como Christian Solidarity Worldwide, que consideran inaceptable el encarcelamiento de un menor por ejercer su libertad de expresión. La congresista estadounidense María Elvira Salazar también ha denunciado el hecho como una muestra de la brutalidad del régimen cubano.
¿Cuál es el contexto de las protestas en las que participó Jonathan Muir Burgos?
Las protestas en Morón, donde se arrestó a Jonathan, formaron parte de una ola de movilizaciones en Cuba contra la dictadura. El descontento social se ha intensificado debido a apagones, escasez de alimentos y medicamentos, y una crisis económica profunda.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.