Hijo de Nicolás Maduro dice que su padre está “delgado y atleta” antes de audiencia judicial en EE.UU.

Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, aseguró este lunes que su padre está “muy bien”, “con mucho ánimo” y haciendo ejercicios todos los días, a solo dos días de la segunda audiencia judicial prevista en Estados Unidos para el exmandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores.

En un video difundido en X por la periodista de Telesur Madelein García, el diputado afirmó incluso que pronto verán a “un presidente delgado, atleta”.

La audiencia está programada para el 26 de marzo de 2026 ante el tribunal federal de Nueva York, tras haber sido pospuesta desde una fecha anterior.

“Están muy bien, fuertes, muy bien, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza y vamos a ver a un presidente delgado, atleta, está haciendo ejercicios todos los días”, dijo Maduro Guerra sobre su padre.

En la misma declaración, agregó que Cilia Flores también está “firme y alerta”, en una muestra pública de respaldo familiar en vísperas de la comparecencia judicial.

El diputado chavista sostuvo además que la audiencia del 26 de marzo servirá para “seguir elevando la verdad de Venezuela y la verdad de la inocencia de Maduro y Cilia”.

La causa penal contra Maduro

Esa comparecencia será la segunda audiencia del proceso abierto en Estados Unidos, donde ambos permanecen detenidos desde enero pasado, después de su captura por tropas estadounidenses.

La causa penal contra Maduro incluye cuatro cargos: tres por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, además de un cuarto cargo por posesión de esas armas.

En el caso de Flores, hay otros cuatro cargos relacionados: dos por conspiración para importar cocaína, uno por conspiración para poseer armas y otro por posesión de armas.

La declaración de Maduro Guerra llega en un momento en que la defensa del exgobernante y de su esposa insiste en que ambos no tienen recursos para costear su representación legal.

Según EFE, sus abogados Barry Pollack y Mark E. Donelly informaron al juez Alvin Hellerstein que sus clientes están dispuestos a presentar pruebas financieras si el tribunal así lo requiere, con el fin de reforzar su petición de desestimar la acusación.

Esa versión coincide con reportes recientes que señalan que Maduro y Flores reiteraron ante la corte que no pueden financiar su defensa y que la OFAC no ha autorizado que el Estado venezolano asuma esos pagos.

La defensa sostiene que la negativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro interfiere con el derecho de ambos a elegir su propio equipo legal.

El texto de EFE recuerda que la OFAC administra e impone sanciones económicas y comerciales, y agrega que esas medidas pesan sobre Venezuela desde 2015, en el marco de la política de presión de Washington.

Una polémica por la financiación del caso

En ese contexto, la comparecencia del 26 de marzo adquiere relevancia no solo por el avance del proceso penal, sino también por la disputa paralela en torno a la financiación de la defensa.

Reportes recientes sobre el caso indican que el gobierno estadounidense se ha opuesto a la pretensión de que Maduro use fondos del Estado venezolano para costear a sus abogados, mientras la defensa argumenta que esa limitación vulnera garantías básicas del debido proceso.

La nota también incluye una referencia visual a la primera audiencia: una ilustración de la artista Jane Rosenberg, fechada el 5 de enero de 2026, en la que aparecen Nicolás Maduro y Cilia Flores durante su comparecencia inicial ante un tribunal federal en Nueva York.

Otros reportes publicados en enero confirmaron que ambos se declararon no culpables en su primera presentación ante la corte.