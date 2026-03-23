La incómoda pregunta de Iglesias a Díaz-Canel sobre los militares cubanos en Venezuela

El exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno español Pablo Iglesias publicó este lunes en su cuenta de X un fragmento de su entrevista al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel.

La entrevista se emitirá próximamente en Canal Red América Latina y trata diversos temas sobre Cuba, pero el clip que eligió Iglesias para promocionar el trabajo, muestra el fragmento donde preguntó por los 32 militares cubanos muertos durante la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero de 2026, en Caracas.

«Pregunté a Miguel Díaz-Canel por los cubanos que cayeron en combate defendiendo a Nicolás Maduro. Me impresionó su emoción en la respuesta», escribió Iglesias al compartir el fragmento. En el video añade: «No es la primera vez que cubanos protegen a dirigentes políticos de otros países. Te quiero pedir unas palabras sobre esos hombres».

Se refería a casos anteriores en la historia, como la presencia de personal militar cubano junto al presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, día del golpe de Estado en Chile y su muerte.

Díaz-Canel evitó entrar en detalles de la historia y enfocó su relato épico a partir de la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando recibió las primeras noticias sobre lo ocurrido en Venezuela. Describió esas primeras noticias como «muy inexactas», hasta que se confirmó la muerte de los 32 militares.

Convocó de inmediato a dirigentes del Partido Comunista en el Palacio de la Revolución para organizar el apoyo a Venezuela y denunciar internacionalmente lo que calificó de «agresión totalmente brutal e ilegal». Sobre las otras veces que Cuba ha custodiado a presidentes de otros países, no mencionó ni una palabra.

El gobernante cubano describió con tono emotivo la marcha frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana, celebrada cuando regresaron los restos de los caídos.

«Yo llegué con parte de la familia y con otros compañeros de trabajo a las nueve y media a la tribuna antiimperialista. Aquello estaba desbordado, Pablo. La gente enardecida, la gente con un sentimiento muy fuerte», afirmó Díaz-Canel.

La movilización fue organizada por el régimen y se exigió la participación a los trabajadores, a pesar de que el país estaba ya en una crisis de combustible y sin recursos.

«Lo que estaba desfilando no era un pueblo derrotado, estaba desfilando un pueblo firme, reafirmando convicción», añadió Díaz-Canel.

El gobernante calificó a los 32 militares de «héroes» y sostuvo que, «en desventaja numérica, en desventaja tecnológica, en desventaja de todo tipo», lograron complicar la operación de la Delta Force estadounidense.

El régimen cubano publicó identidades y fotografías de los caídos, entre ellos los coroneles Humberto Alfonso Roca Sánchez y Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez, y el mayor Ismael Terrero Ge, con edades comprendidas entre 26 y 67 años. Ese reconocimiento contradijo décadas de negaciones oficiales del régimen sobre su presencia militar en Venezuela.

La Operación Resolución Absoluta fue ejecutada por unos 200 soldados de la Delta Force con apoyo de 150 aeronaves y culminó con la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores en Fuerte Tiuna, Caracas, para ser trasladados a Nueva York.

Los restos de los 32 militares cubanos regresaron a la isla el 15 de enero para funerales estatales, tras el decreto de dos días de duelo nacional por parte de Díaz-Canel.

Pablo Iglesias visitó La Habana recientemente con el Convoy Nuestra América, una iniciativa organizada por Progressive International que reunió a unas 650 personas de 33 países bajo el eslogan "Cuba no está sola".

Entre los participantes figuraron además, el exlíder laborista británico Jeremy Corbyn, la congresista estadounidense Rashida Tlaib, la senadora colombiana Clara López, el activista Hasan Piker y el grupo de rap irlandés Kneecap.

Durante sus primeros días de estancia en La Habana, Iglesias minimizó la crisis cubana describiéndola como «ciertamente difícil, pero tampoco como se está presentando desde fuera», declaraciones que generaron una ola de críticas de cubanos dentro y fuera de la isla.