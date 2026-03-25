Florida y el Comando Sur despliegan fuerzas para frenar posible éxodo masivo desde Cuba

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El temor a una nueva crisis migratoria desde Cuba ha activado una respuesta coordinada sin precedentes recientes entre autoridades estatales de Florida, agencias federales y el aparato militar estadounidense.

En medio de un agravamiento sostenido de la crisis económica y social en la isla, el gobernador Ron DeSantis ha ordenado reforzar la vigilancia en el litoral sur, mientras el Comando Sur de Estados Unidos intensificó sus preparativos operativos para contener cualquier salida masiva por mar.

La estrategia, según han dejado claro funcionarios estadounidenses, busca evitar a toda costa un escenario similar al de 1994, cuando miles de cubanos se lanzaron al mar en balsas improvisadas rumbo a Florida.

Despliegue inmediato ante el riesgo de salidas por mar

El gobierno de Florida ha activado un dispositivo preventivo en las costas, con presencia reforzada de fuerzas estatales y coordinación directa con la Guardia Costera y agencias federales, según ha revelado la prensa local.

La orden de DeSantis llega tras semanas marcadas por apagones prolongados, escasez y protestas en distintas zonas de Cuba, factores que históricamente han detonado olas migratorias.

El gobernador ha sido explícito sobre la postura de su administración.

“No queremos ver una armada masiva de personas en las costas de los Cayos de Florida”, advirtió; dejando claro que el estado no permitirá un desembarco masivo.

Las patrullas marítimas en el Estrecho de Florida se han intensificado, con el objetivo de interceptar cualquier embarcación antes de que alcance territorio estadounidense.

La prioridad, según las autoridades, es mantener el control de las fronteras marítimas y evitar situaciones que desborden la capacidad de respuesta.

Coordinación con el Comando Sur y estrategia federal

A nivel federal, el Comando Sur de Estados Unidos ha reforzado su participación con ejercicios militares y planificación conjunta para escenarios de migración masiva.

Entre ellos destaca la maniobra “Integrated Advance”, diseñada para ensayar respuestas rápidas ante flujos migratorios irregulares.

Durante comparecencias ante el Congreso, mandos militares confirmaron que existe una directiva para apoyar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en caso de una crisis de este tipo.

La estrategia se centra en interceptar a los migrantes en aguas internacionales y evitar su llegada al territorio continental.

En ese esquema, la Base Naval de Guantánamo vuelve a ocupar un rol clave.

Las autoridades han indicado que la instalación puede ampliar su capacidad hasta albergar a decenas de miles de migrantes, funcionando como centro de recepción y procesamiento fuera del sistema migratorio regular.

El mensaje oficial es inequívoco: quienes intenten llegar por mar no tendrán acceso a beneficios migratorios.

“Las personas que intenten entrar ilegalmente a Estados Unidos por mar serán detenidas y devueltas a su país de origen o al lugar de donde partieron”, advirtió recientemente la Guardia Costera.

Guantánamo como pieza central del plan

La base naval en territorio cubano ha sido reactivada como eje logístico de la respuesta estadounidense.

Allí serían trasladados los migrantes interceptados en alta mar para su evaluación y, en la mayoría de los casos, eventual repatriación.

Este mecanismo permite a las autoridades gestionar los flujos sin que los migrantes ingresen formalmente a Estados Unidos, evitando así procesos dentro de los tribunales migratorios convencionales.

La planificación contempla escenarios de gran escala, con capacidad para recibir hasta 30,000 personas en caso de emergencia, lo que refleja el nivel de preocupación en Washington ante un posible deterioro acelerado de la situación en la isla.

Un mensaje disuasorio en medio de la crisis cubana

Las autoridades estadounidenses han reforzado también el tono de advertencia.

El propio DeSantis ha reiterado que un éxodo “no sería aceptable”, subrayando que la política actual busca impedir cualquier salida descontrolada.

En paralelo, desde el ámbito militar se insiste en la coordinación entre agencias como elemento clave.

Según se expuso ante el Congreso, la integración entre el DHS, la Guardia Costera y las autoridades locales permite “contener cualquier flujo irregular y garantizar una respuesta inmediata”.

El endurecimiento del discurso coincide con un momento especialmente delicado para Cuba, marcado por el colapso económico, la escasez de combustible y alimentos, y un aumento de la tensión social.

Antecedentes y un temor que vuelve a crecer

El fantasma de una nueva crisis migratoria no es abstracto. La historia reciente de Cuba está marcada por episodios como Camarioca, el Mariel o la crisis de los balseros de 1994, que obligaron a Washington a improvisar respuestas de emergencia.

Hoy, aunque el éxodo migratorio iniciado en 2022 ya ha sido calificado como el mayor en décadas, la preocupación se centra en un posible repunte por vía marítima, mucho más peligroso y difícil de controlar.

En Washington, el tema ya se discute abiertamente.

Legisladores han planteado la posibilidad de una “crisis humanitaria en Cuba”, mientras mandos militares reconocen que el escenario de una salida masiva no puede descartarse.

No obstante, algunas voces dentro del exilio consideran que las advertencias también responden a tensiones políticas y que las condiciones actuales en la isla no necesariamente permitirían una migración marítima de gran escala en el corto plazo.

Mientras tanto, del lado cubano, la incertidumbre sigue creciendo.