Reportan muerte violenta de una cubana en la provincia Granma

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Una cubana de 54 años e identificada como Maribel Batista Rodríguez murió a manos de su expareja en la provincia Granma, según denunció en redes sociales el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT).
El feminicidio tuvo lugar el pasado 14 de marzo en el barrio Moscú, en el municipio Manzanillo, según detalló la citada fuente en una publicación en la que trasladó condolencias a familiares y allegados de la víctima.
El observatorio independiente subrayó, además, las dificultades que enfrenta actualmente para documentar estos hechos en el país.
“Cada día es más difícil verificar y completar los casos por la desconexión y los apagones en Cuba”, indicaron, al tiempo que pidieron colaboración ciudadana para obtener información adicional, como la posible existencia de hijos sobrevivientes.
OGAT recordó que gran parte de los datos que recopilan no se hacen públicos con el objetivo de “proteger las fuentes” y garantizar un registro mínimo que permita visibilizar la violencia feminicida en Cuba, un fenómeno que carece de estadísticas oficiales sistemáticas.
Según el balance conjunto de OGAT y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) hasta este 25 de marzo, se han registrado un total de 13 feminicidios, 7 intentos de feminicidio y el asesinato de un hombre por motivos de género.
“CIUDADANÍA, DENUNCIAR ESTOS CRÍMENES NO ES DELITO”, insistieron las organizaciones feministas, que dependen en gran medida de denuncias públicas y de testimonios locales para documentar estos hechos.
Un contexto marcado por la violencia de género
El caso de Maribel Batista no ocurre de manera aislada. Se suma a una serie de hechos recientes que han vuelto a encender las alarmas sobre la violencia de género en la isla, incluidos crímenes de extrema gravedad.
Este mismo miércoles, los observatorios feministas Alas Tensas y YoSíTeCreo en Cuba confirmaron la muerte violenta de una niña de siete años en La Habana, clasificada como feminicidio infantil.
La menor fue víctima presuntamente de un vecino, según revelaron fuentes independientes.
El caso, que ha generado inmensa conmoció, evidencia nuevamente la vulnerabilidad de las víctimas y la ausencia de mecanismos efectivos de protección.
Patrones que se repiten
El análisis de los casos documentados por los observatorios independientes revela tendencias persistentes en los feminicidios en Cuba:
-En más del 90 % de los casos, el agresor conocía a la víctima, frecuentemente como pareja o expareja.
-El hogar o espacios cercanos constituyen el escenario principal de los crímenes.
-Las armas blancas son los medios más utilizados.
-En una mayoría significativa de los casos se identifican altos niveles de crueldad.
Estos elementos coinciden con lo ocurrido en el caso de Maribel Batista Rodríguez, donde el presunto agresor mantenía una relación previa con la víctima.
En Cuba, el feminicidio -definido por ONU Mujeres como el asesinato de una mujer por razones de género- no cuenta con estadísticas oficiales públicas ni con un sistema transparente de registro.
Esta ausencia ha obligado a organizaciones independientes a asumir la documentación de los casos.
Los observatorios denuncian que estos crímenes ocurren en medio de "la crisis humanitaria que vive Cuba, donde […] las personas más vulnerables están cada vez más expuestas”.
También critican la falta de políticas efectivas de prevención y protección, así como la escasa respuesta institucional ante la violencia machista.
Preguntas frecuentes sobre feminicidios y violencia de género en Cuba
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¿Qué ocurrió con Maribel Batista Rodríguez en la provincia Granma?
Maribel Batista Rodríguez fue asesinada por su expareja en el barrio Moscú, municipio Manzanillo, el 14 de marzo. Este hecho es un ejemplo más de los feminicidios que ocurren en Cuba, un problema que carece de estadísticas oficiales sistemáticas y transparentes.
¿Cuáles son las principales dificultades para documentar feminicidios en Cuba?
Las organizaciones como el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) enfrentan dificultades debido a la desconexión, apagones y falta de cooperación oficial, lo que complica la verificación y documentación de feminicidios en el país. Además, el Estado cubano no publica estadísticas oficiales sobre estos casos.
¿Cómo afecta la ausencia de políticas efectivas en la violencia de género en Cuba?
La falta de políticas efectivas de prevención, protección y atención por parte del Estado cubano contribuye al aumento de la violencia de género. No existen leyes integrales contra la violencia de género, refugios para mujeres en riesgo, ni protocolos de protección, lo que deja a muchas mujeres vulnerables y sin recursos para protegerse.
¿Cuántos feminicidios se han documentado en Cuba en el año 2026?
Hasta marzo de 2026, los observatorios independientes han documentado 12 feminicidios en Cuba. Además, se han registrado siete intentos de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género, evidenciando la persistente crisis de violencia machista en la isla.
¿Qué han propuesto las organizaciones feministas para combatir la violencia de género en Cuba?
Las organizaciones feministas han propuesto la creación de una ley integral contra la violencia de género, la implementación de políticas públicas efectivas, la creación de refugios para mujeres en riesgo, y la capacitación de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial para atender estos casos. Además, insisten en la importancia de visibilizar y denunciar cada caso de violencia.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.