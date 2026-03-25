Reportan muerte violenta de una cubana en la provincia Granma

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Una cubana de 54 años e identificada como Maribel Batista Rodríguez murió a manos de su expareja en la provincia Granma, según denunció en redes sociales el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT).

El feminicidio tuvo lugar el pasado 14 de marzo en el barrio Moscú, en el municipio Manzanillo, según detalló la citada fuente en una publicación en la que trasladó condolencias a familiares y allegados de la víctima.

El observatorio independiente subrayó, además, las dificultades que enfrenta actualmente para documentar estos hechos en el país.

“Cada día es más difícil verificar y completar los casos por la desconexión y los apagones en Cuba”, indicaron, al tiempo que pidieron colaboración ciudadana para obtener información adicional, como la posible existencia de hijos sobrevivientes.

OGAT recordó que gran parte de los datos que recopilan no se hacen públicos con el objetivo de “proteger las fuentes” y garantizar un registro mínimo que permita visibilizar la violencia feminicida en Cuba, un fenómeno que carece de estadísticas oficiales sistemáticas.

Según el balance conjunto de OGAT y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) hasta este 25 de marzo, se han registrado un total de 13 feminicidios, 7 intentos de feminicidio y el asesinato de un hombre por motivos de género.

“CIUDADANÍA, DENUNCIAR ESTOS CRÍMENES NO ES DELITO”, insistieron las organizaciones feministas, que dependen en gran medida de denuncias públicas y de testimonios locales para documentar estos hechos.

Un contexto marcado por la violencia de género

El caso de Maribel Batista no ocurre de manera aislada. Se suma a una serie de hechos recientes que han vuelto a encender las alarmas sobre la violencia de género en la isla, incluidos crímenes de extrema gravedad.

Este mismo miércoles, los observatorios feministas Alas Tensas y YoSíTeCreo en Cuba confirmaron la muerte violenta de una niña de siete años en La Habana, clasificada como feminicidio infantil.

La menor fue víctima presuntamente de un vecino, según revelaron fuentes independientes.

El caso, que ha generado inmensa conmoció, evidencia nuevamente la vulnerabilidad de las víctimas y la ausencia de mecanismos efectivos de protección.

Patrones que se repiten

El análisis de los casos documentados por los observatorios independientes revela tendencias persistentes en los feminicidios en Cuba:

-En más del 90 % de los casos, el agresor conocía a la víctima, frecuentemente como pareja o expareja.

-El hogar o espacios cercanos constituyen el escenario principal de los crímenes.

-Las armas blancas son los medios más utilizados.

-En una mayoría significativa de los casos se identifican altos niveles de crueldad.

Estos elementos coinciden con lo ocurrido en el caso de Maribel Batista Rodríguez, donde el presunto agresor mantenía una relación previa con la víctima.

En Cuba, el feminicidio -definido por ONU Mujeres como el asesinato de una mujer por razones de género- no cuenta con estadísticas oficiales públicas ni con un sistema transparente de registro.

Esta ausencia ha obligado a organizaciones independientes a asumir la documentación de los casos.

Los observatorios denuncian que estos crímenes ocurren en medio de "la crisis humanitaria que vive Cuba, donde […] las personas más vulnerables están cada vez más expuestas”.

También critican la falta de políticas efectivas de prevención y protección, así como la escasa respuesta institucional ante la violencia machista.