Dos crímenes de violencia machista conmocionan a San Juan y Martínez, Pinar del Río

La violencia machista ha cobrado otras dos víctimas en Cuba en el comienzo de 2026, con los recientes asesinatos de dos mujeres por sus parejas o exparejas en el municipio San Juan y Martínez, en Pinar del Río, hechos que han estremecido a la sociedad cubana.

Las fallecidas han sido identificadas por familiares como Yanicel Valdés y Mileidys Dueñas Pérez, y estaban reportadas en un inicio como desaparecidas hasta que fueron hallados sus cuerpos sin vida. Ambos crímenes fueron confirmados por el diario independiente CubaNet con fuentes locales.

Yanicel, conocida en la comunidad como “La rusa”, presuntamente murió a manos de su pareja, y luego fue desmembrada y enterrada en un basurero, según información inicial difundida el fin de semana por la página Nio reportando un crimen.

La identidad de la víctima pudo establecerse a partir de las publicaciones en redes sociales en las que su hija, Mirielis Valdés Martínez, denunció la desaparición, lo que facilitó vincular la búsqueda con el cadáver encontrado, indicó CubaNet.

El fin de semana también se dio a conocer el asesinato de Mileidys cometido días antes por su exesposo, Lorenzo Eduardo García Castro, en las afueras de la comunidad conocida como Obeso, según la información corroborada por el diario digital. La mujer también había sido reportada como desaparecida.

El perfil de Facebook “De Pinar Soy”, manejado por el Ministerio del Interior, confirmó este lunes el crimen y reveló que el cuerpo de la mujer fue encontrado por la Policía enterrado en el patio de su vivienda, “tras haber sido asesinada por su exesposo ‘Lorenzo’”.

Aseguró que el agresor “se encuentra en prisión y ha confesado su culpabilidad”, mientras las investigaciones continúan, pues “se desconocen más detalles”.

La publicación criticó a perfiles de la red que “utilizan estos hechos como prensa amarillista, especulando y manipulando información no verídica para exacerbar la realidad”, pero evitó mencionar el vacío informativo que dejan los medios de comunicación oficiales del régimen al no reportar los crímenes y otros delitos violentos que se cometen a diario en el país.

La página alegó que estos casos “llevan tiempo para trabajarse”, pero afirmó que la policía ha actuado “rápida y efectivamente” y encontrado a los culpables de este y otros lamentables hechos recientes en el territorio, aunque no precisó cuáles.

En la primera quincena de enero, el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) y el Observatorio de Feminicidios Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) confirmaron dos feminicidios en el país. También verificaron un intento de feminicidio y el asesinato de un hombre por motivos de género.

Durante 2025, ambas plataformas registraron 48 feminicidios, en un contexto caracterizado por las restricciones para acceder en la isla a fuentes institucionales, la no publicación por el Estado de estadísticas oficiales, y la ausencia de una ley integral contra la violencia de género y una tipificación específica del feminicidio en el Código Penal.

En Cuba, tampoco existen refugios ni protocolos de atención inmediata y protección para mujeres y niñas en riesgo.

Mientras, OGAT y YSTCC mantienen líneas de acompañamiento activas, además de mecanismos de reporte y verificación de feminicidios e intentos, a partir de denuncias de familiares, ciudadanos y activistas, e información de medios de prensa y fuentes comunitarias.

Las organizaciones han reiterado que estas carencias institucionales “dejan a miles de mujeres expuestas a agresores conocidos —parejas, exparejas, vecinos, familiares— y facilita la impunidad, mientras las autoridades continúan sin publicar estadísticas completas, desagregadas y transparentes sobre feminicidios”.

Desde 2019 hasta el 1 de octubre de 2025, los observatorios documentaron 300 feminicidios en Cuba, cifra que representa sólo un subregistro de la violencia machista que persiste en la isla.