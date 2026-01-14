Segundo feminicidio en Cuba en 2026: Hombre mata a su expareja y al esposo de esta en un pueblo de Granma

Vídeos relacionados:

La comunidad de Gua, en Cienaguilla, consejo popular del municipio granmense de Campechuela, se encuentra consternada tras el asesinato de Darmis Ismarai (Gulli) Figueredo Rodríguez, de 38 años, y su pareja, de 43, ocurrido en la noche del 7 de enero en su hogar.

Según reportaron en Facebook organizaciones feministas cubanas, el crimen habría sido perpetrado por la expareja de Darmis, a quien ella había denunciado previamente por violencia, sin que haya habido respuesta policial para prevenir la tragedia.

El doble homicidio dejó a cuatro niños huérfanos, dos hijos de cada víctima.

El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) y la plataforma independiente Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), quienes verificaron los hechos con fuentes comunitarias y medios locales, retomaron su llamado a las autoridades para adoptar medidas efectivas para combatir estos hechos.

Hasta el 13 de enero, ambos grupos registran dos feminicidios, un intento de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género.

Además, mantienen investigaciones sobre 12 posibles feminicidios, cuatro intentos de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género, ocurridos en 2025.

El asesinato de una enfermera en Sancti Spíritus, primer feminicidio de 2026

La violencia machista en Cuba ya había marcado el inicio del año con un feminicidio ocurrido el 6 de enero en Jatibonico, Sancti Spíritus.

La víctima, Magaly Aragón Aragón, enfermera de 59 años, fue hallada muerta en un cañaveral cercano al campamento penitenciario Las Mulas, donde trabajaba. La agresión incluyó violencia sexual y culminó en asesinato.

El agresor, identificado como Yoel Soriano Santana, cumplía 26 años de prisión por un asesinato previo y se encontraba en Las Mulas en el momento del crimen.

Según los informes, confesó el homicidio y el abuso sexual post mortem. A la víctima le sobrevivieron dos hijos adultos.

Un patrón de violencia persistente

Estos crímenes se suman a un patrón alarmante en Cuba.

Durante 2025, los observatorios registraron al menos 48 feminicidios, en un contexto de ausencia de estadísticas oficiales y sin leyes específicas que protejan a las mujeres en riesgo.

A pesar de que el Código Penal menciona la violencia de género, no existe una ley integral ni tipificación autónoma del feminicidio, y tampoco se cuenta con refugios ni protocolos de atención inmediata para mujeres amenazadas.

El doble asesinato de Granma y el feminicidio de Sancti Spíritus evidencian la negligencia institucional y la falta de prevención, incluso en entornos estatales.

En el caso de Darmis, ella había denunciado a su agresor sin que las autoridades actuaran a tiempo; en el caso de Magaly, el homicidio ocurrió dentro del mismo lugar de trabajo bajo custodia del sistema penitenciario.

Respuesta de la sociedad civil

Las plataformas feministas insisten en que denunciar no es un delito y exhortan a la ciudadanía a reportar casos de violencia extrema de género.

Además, asumen tareas que corresponderían al Estado, como documentar crímenes, investigar, acompañar a las familias y visibilizar la violencia machista.

Según OGAT y YSTCC, la reiteración de feminicidios y asesinatos de hombres por motivos de género demuestra un patrón repetido, en el que la impunidad, la invisibilización y la falta de legislación permiten que los agresores actúen con total libertad.

Advierten que la sociedad cubana no puede permitirse mirar hacia otro lado, y que la acción legislativa y la protección efectiva son urgentes para evitar que nuevas víctimas engrosen la lista de asesinatos por violencia de género.

El inicio de 2026 en Cuba refleja la crisis estructural de violencia machista, donde la falta de leyes integrales, refugios, protocolos de prevención y respuesta institucional continúa exponiendo a mujeres y hombres a riesgos extremos por motivos de género.

La tragedia de Darmis y su pareja y la de Magaly Aragón subraya la necesidad de actuar antes de que se repitan patrones que ya han cobrado decenas de vidas en los últimos años.