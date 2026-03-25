Cubana residente en España llega a Cuba con apagón: "Pero no me importa, mi amor"

La creadora de contenido cubana Blenda López, residente en España desde hace aproximadamente dos años, publicó un video en Instagram narrando sus primeras 48 horas de regreso a Cuba, marcadas desde el primer instante por un apagón nacional.

El video acumula más de 13.000 visualizaciones y cerca de 910 reacciones.

"Llegué y obviamente había apagón. Era un apagón nacional. O sea, tremendo recibimiento. Pero no me importa, mi amor. Porque mi mamá me había hecho una comidita sabrosísima", relató López con humor y resignación en el video.

La joven llegó a la isla en torno al 22 de marzo, justo cuando el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) acababa de sufrir su segunda desconexión total en una semana.

El apagón del 22 de marzo, provocado por el fallo en cascada de la Unidad 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey, dejó a más del 90% de La Habana sin electricidad.

Su segunda jornada en Cuba también transcurrió sin luz. Según relató, los vecinos con un cacerolazo lograron gestionar el restablecimiento del servicio, aunque con resultado limitado.

"La luz la pusieron y duró desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Aproveché para bañarme, grabar un video de YouTube, mi mamá para cocinar, poner la lavadora, hervir agua".

En esas cinco horas, toda la familia se movilizó para cubrir las necesidades básicas acumuladas durante el corte.

Más allá de los apagones, López documentó otras realidades del día a día en Cuba: la necesidad de cargar grandes sumas de dinero en efectivo para cualquier compra y el estado de insalubridad de las calles de su barrio.

"Lo peor de todo esto es que los basureros te los encuentras en cada esquina, en cada calle, en cada cuadra. Claro que hay miles de infecciones, enfermedades, epidemias. Sí, esto es lo más inhumano e insalubre que existe", denunció.

Como muchos cubanos de la diáspora, López llegó con productos traídos desde Europa en la maleta, la llamada "pacotilla", práctica extendida y vital para las familias en la isla. Eso le facilitó su estancia en el país.

"Así fueron mis primeras 48 horas en Cuba", cerró López su relato, con el mismo tono que resumió toda su experiencia: "Siempre regio, siempre vivo".