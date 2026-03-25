Cubana residente en España llega a Cuba con apagón: "Pero no me importa, mi amor"

La creadora de contenido cubana Blenda López, residente en España desde hace aproximadamente dos años, publicó un video en Instagram narrando sus primeras 48 horas de regreso a Cuba, marcadas desde el primer instante por un apagón nacional.
El video acumula más de 13.000 visualizaciones y cerca de 910 reacciones.
"Llegué y obviamente había apagón. Era un apagón nacional. O sea, tremendo recibimiento. Pero no me importa, mi amor. Porque mi mamá me había hecho una comidita sabrosísima", relató López con humor y resignación en el video.
La joven llegó a la isla en torno al 22 de marzo, justo cuando el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) acababa de sufrir su segunda desconexión total en una semana.
El apagón del 22 de marzo, provocado por el fallo en cascada de la Unidad 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey, dejó a más del 90% de La Habana sin electricidad.
Su segunda jornada en Cuba también transcurrió sin luz. Según relató, los vecinos con un cacerolazo lograron gestionar el restablecimiento del servicio, aunque con resultado limitado.
"La luz la pusieron y duró desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Aproveché para bañarme, grabar un video de YouTube, mi mamá para cocinar, poner la lavadora, hervir agua".
En esas cinco horas, toda la familia se movilizó para cubrir las necesidades básicas acumuladas durante el corte.
Más allá de los apagones, López documentó otras realidades del día a día en Cuba: la necesidad de cargar grandes sumas de dinero en efectivo para cualquier compra y el estado de insalubridad de las calles de su barrio.
"Lo peor de todo esto es que los basureros te los encuentras en cada esquina, en cada calle, en cada cuadra. Claro que hay miles de infecciones, enfermedades, epidemias. Sí, esto es lo más inhumano e insalubre que existe", denunció.
Como muchos cubanos de la diáspora, López llegó con productos traídos desde Europa en la maleta, la llamada "pacotilla", práctica extendida y vital para las familias en la isla. Eso le facilitó su estancia en el país.
"Así fueron mis primeras 48 horas en Cuba", cerró López su relato, con el mismo tono que resumió toda su experiencia: "Siempre regio, siempre vivo".
Preguntas frecuentes sobre la situación actual en Cuba y la experiencia de Blenda López
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¿Por qué Blenda López destacó el apagón al llegar a Cuba?
Blenda López destacó el apagón porque fue su primer recibimiento al llegar a Cuba, y era un apagón nacional que afectó a gran parte del país, dejando a más del 90% de La Habana sin electricidad.
¿Qué problemas enfrenta actualmente el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en Cuba?
El SEN enfrenta fallos técnicos y una crisis energética grave, agravada por la falta de petróleo desde que México y Venezuela suspendieron sus suministros. Esto ha generado apagones prolongados y un déficit de generación eléctrica que supera los 1.800 MW diarios.
¿Cómo afecta la falta de electricidad a la vida diaria en Cuba?
La falta de electricidad afecta la vida diaria provocando pérdidas de alimentos, dificultades para realizar tareas básicas y obligando a cocinar con métodos alternativos como el uso de carbón o leña. Además, las personas deben ajustar sus horarios para aprovechar las pocas horas de corriente disponibles.
¿Qué medidas toman los cubanos para enfrentar la situación energética?
Los cubanos se organizan para resolver necesidades básicas durante las pocas horas de electricidad, utilizan carbón para cocinar y cargan dispositivos cuando hay corriente. También dependen de productos traídos del extranjero, conocidos como "pacotilla", para cubrir carencias.
¿Cuál fue la reacción de Blenda López ante las condiciones en Cuba?
Blenda López mostró humor y resignación ante las condiciones, documentando no solo los apagones, sino también la insalubridad de las calles y la necesidad de llevar grandes sumas de efectivo para cualquier compra.
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