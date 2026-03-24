Pilar García de la Granja: "Los cubanos quieren algo tan revolucionario como la libertad"

Un vídeo de la periodista española experta en Economía y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, se ha vuelto viral en las redes sociales con una reflexión contundente sobre la situación en Cuba.
El reel, publicado en la página de Facebook de COPE este 23 de marzo, acumula más de 140.000 visualizaciones, 8.500 likes y casi 1.000 comentarios.
El telón de fondo de su intervención es el nuevo apagón total que sufrió Cuba el fin de semana, el tercero del mes y el séptimo en un año y medio.
El colapso energético ocurrió mientras un grupo de unos 600 influencers y comunicadores de izquierda, de 33 países incluyendo España, visitan La Habana para ofrecer apoyo al régimen de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro.
"El fin de semana hubo un nuevo apagón total. Toda Cuba a negro menos un hotel en donde se hospedaban militantes comunistas del mundo", dijo Pilar en referencia al Convoy "Nuestra América".
El grupo de solidarios comunistas internacionales realizaban su recorrido turístico y fueron sorprendidos por el nuevo colapso eléctrico, pero en la noche ya estaban felices en su hotel mirando desde lejos la oscuridad en que viven los cubanos.
El apagón fue provocado por una falla en la Unidad 6 de la central termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey. Eso generó un efecto en cascada en el Sistema Eléctrico Nacional, dejando sin electricidad a más del 90% de La Habana y al resto del país.
La confluencia de la visita de los comunistas y el apagón, no pasó inadvertida para la periodista española. Fue directa al señalar la contradicción entre la ideología que sustenta al régimen y la realidad que padece el pueblo cubano.
"En Cuba la gente no quiere paguitas, la gente quiere algo tan revolucionario como trabajar, salarios justos y progresar en la vida", afirmó.
Ironizó incluso con Herbert Marcuse, filósofo alemán de la Escuela de Fráncfort considerado el padre intelectual de la Nueva Izquierda de los años 60, señalando que hasta sus teorías "se resquebrajan" ante lo que ocurre en La Habana.
García de la Granja también apeló a una pregunta: "Yo nunca he dado la noticia de que ciudadanos norteamericanos se tirasen en balsas al mar Caribe infestado de tiburones para llegar al paraíso cubano. Sin embargo, he contado cientos de veces cómo cientos de cubanos han perdido la vida huyendo del comunismo. ¿Tú no te preguntas esto por qué será?".
"La gente en Cuba ahora, como a lo largo de la historia, quiere algo tan básico y tan revolucionario como la libertad", expresó.
Preguntas frecuentes sobre la situación actual en Cuba y la búsqueda de libertad
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¿Cuál es la situación actual de los apagones en Cuba?
Cuba enfrenta apagones diarios que pueden durar entre 8 y 12 horas en La Habana, y en otras provincias la situación es aún más grave. Este problema se debe a fallas en el sistema eléctrico nacional, agravadas por la falta de combustible y el deterioro de las termoeléctricas.
¿Qué buscan los cubanos en medio de esta crisis continua?
La población cubana desea algo tan básico y revolucionario como la libertad. En medio de la crisis energética y las limitaciones económicas, los cubanos claman por la posibilidad de trabajar, recibir salarios justos y tener la oportunidad de progresar en sus vidas.
¿Cómo se ha manifestado la inconformidad de los cubanos hacia el régimen?
La inconformidad se ha manifestado a través de protestas en redes sociales, videos virales y críticas abiertas de figuras destacadas como actores y periodistas que denuncian la falta de transparencia y la manipulación de la narrativa oficial por parte del gobierno cubano.
¿Qué opinan los cubanos sobre la llegada de activistas internacionales a la isla?
Muchos cubanos ven con escepticismo la llegada de activistas internacionales que apoyan el régimen. Cuestionan la hipocresía de estos activistas, quienes defienden el comunismo mientras disfrutan de la comodidad de países capitalistas. Esta contradicción genera críticas y rechazo entre la población local.
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