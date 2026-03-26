ONU califica la esclavitud como “el crimen de lesa humanidad más grave”

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La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que califica la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racializada de africanos como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia.

La decisión fue adoptada con 123 votos a favor, tres en contra —Estados Unidos, Argentina e Israel— y 52 abstenciones, según informó el organismo internacional.

La iniciativa, impulsada por una coalición de 60 países de África, el Caribe y América Latina, reconoce que este sistema de explotación, vigente durante más de cuatro siglos, constituye una violación del derecho internacional cuyos efectos persisten en la actualidad.

El texto subraya que la esclavitud no tuvo precedentes históricos, al establecer un sistema global que convirtió a seres humanos en propiedad hereditaria, institucionalizando jerarquías raciales y modelos de explotación económica.

Asimismo, la resolución afirma que estos delitos no prescriben y que los Estados tienen la responsabilidad de reparar los daños causados, abriendo la puerta a debates sobre compensaciones y justicia histórica.

En ese sentido, el documento insta a promover un diálogo internacional que incluya disculpas formales, indemnizaciones, programas de restitución y medidas para combatir el racismo estructural.

La ONU también destacó el impacto específico sobre mujeres y niñas africanas, sometidas a violencia sexual, reproducción forzada y otras formas de explotación, así como la resistencia histórica de los pueblos africanos frente a este sistema.

Entre las medidas propuestas, se incluye el fortalecimiento de programas educativos, la preservación de la memoria histórica y la restitución de bienes culturales a los países de origen.

La resolución se enmarca en el Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes y coincide con el aniversario de instrumentos internacionales contra la esclavitud, reforzando el debate global sobre sus consecuencias actuales.