Cubano estalla en las redes: "No le importamos ni a Estados Unidos ni a Díaz-Canel"

El creador de contenido cubano Alejo Valdés Quintana estalló en las redes ante el abandono que sufre el pueblo de Cuba, y asegura que la crisis en la isla no es prioridad para el gobierno de Miguel Díaz-Canel ni para Estados Unidos.

En un video publicado en Instagram joven cubano expresó: "La cosa está de pinga. Todos estamos esperando a que alguien haga algo en Cuba. Estoy cansado de escuchar a diario que todo el mundo espera que la cosa mejore. Todo el mundo espera que Estados Unidos haga algo."

El autor cuestiona la lógica de depositar esperanzas en Washington: "¿Cómo quieres que Estados Unidos, un país que te ha bloqueado durante años, venga ahora, a darte la mano, a salvarte? No seas hipócrita."

Sin embargo, apunta con igual dureza al régimen: "Díaz-Canel y toda la partida de arrastrados esos que están ahí en el poder, son cubanos como tú y como yo", pero oprimen a su propia gente.

Valdés Quintana también denuncia el clima de represión que impide cualquier queja pública en la isla.

"Por simplemente decir esto te pueden meter preso. No tiene sentido", afirma. Y lanza una pregunta que resume el núcleo de su mensaje: "¿Por qué te sientas en tu casa a esperar que uno de estos dos bandos decida por ti, por tus hijos, por tus nietos, por tu descendencia?"

Él no es el único que ha alzado este tipo de mensaje con discurso retórico. Una cubana en EE.UU. expresó un hartazgo muy similar en días recientes.

El video se produce en uno de los momentos más críticos que ha vivido Cuba en décadas. Los dos gobiernos mantienen negociaciones diplomáticas desde febrero de 2026, pero el régimen se niega a discutir la liberación de presos políticos ni cambios profundos al sistema.

Washington, por su parte, ha enviado 30.000 barriles de combustible al sector privado cubano y anunció una ayuda humanitaria de 9 millones de dólares, pero mantiene el embargo al gobierno y exige un cambio de régimen que La Habana rechaza.

En ese escenario de negociación entre élites en el que el pueblo no tiene voz, Valdés Quintana invoca la historia para advertir que la falta de unidad ha sido la causa de todas las derrotas cubanas.

"La única opción que yo veo viable es encontrar la manera de irte del país." Este sentimiento es compartido por muchos jóvenes cubanos que abandonan el "proyecto de vida en la Revolución".

"Desde mi punto de vista no les interesa el pueblo cubano. No le interesas tú. No le intereso yo", resume Valdés Quintana, en una frase que miles de cubanos han hecho suya.