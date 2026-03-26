Juez en EE.UU. cuestiona posible acuerdo secreto para enviar cubanos deportados a México

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Un juez federal en Estados Unidos puso bajo la lupa una práctica que podría estar afectando a miles de cubanos deportados, al cuestionar un presunto acuerdo “no escrito” con México para aceptar a migrantes expulsados, una situación que abre nuevas dudas sobre la transparencia y legalidad de estas expulsiones.

Según reveló la agencia Reuters, la administración del presidente Donald Trump informó a un tribunal que ha enviado a unos 6,000 cubanos a territorio mexicano bajo ese supuesto entendimiento con el gobierno de México.

Sin embargo, la falta de documentación oficial encendió las alarmas del juez William Young, quien exigió pruebas concretas y cuestionó abiertamente si se trata de un pacto secreto entre ambos países.

“¿Existe algún acuerdo tácito (…) por el cual 6,000 ciudadanos cubanos ya han sido enviados a México? ¿Es este acuerdo secreto?”, escribió el magistrado en una orden judicial, reflejando la gravedad de las dudas que rodean el caso.

La controversia surgió en medio del proceso legal de un cubano detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyos abogados aseguran que las autoridades violaron sus derechos al debido proceso, al arrestarlo pese a saber que no podía ser deportado con rapidez a Cuba, país que históricamente ha puesto trabas para recibir a sus nacionales.

El caso no es aislado. En los últimos meses, la llegada de cubanos deportados desde Estados Unidos al sur de México, especialmente a Tapachula, ha aumentado de forma visible. Vuelos regulares trasladan a migrantes que, en muchos casos, terminan varados en condiciones precarias, sin documentos ni opciones claras para rehacer sus vidas.

Detrás de las cifras hay historias que reflejan el impacto humano de estas decisiones. Cubanos que pasaron décadas en Estados Unidos —algunos desde la infancia— se ven de pronto en un país que no era su destino, obligados a empezar desde cero, muchas veces sin redes de apoyo.

En Tapachula, miles sobreviven en un limbo migratorio. Sin permisos de trabajo ni estatus legal definido, enfrentan la disyuntiva de regresar a Cuba, permanecer en México en condiciones difíciles o intentar nuevamente cruzar hacia Estados Unidos.

El juez Young también vinculó este caso con un debate más amplio: la legalidad de deportar migrantes a terceros países que no son su nación de origen. De hecho, el proceso quedó temporalmente suspendido mientras se resuelve una apelación del gobierno sobre políticas similares.

Mientras tanto, la falta de claridad sobre el supuesto acuerdo con México añade más incertidumbre a una crisis que ya golpea a miles de familias cubanas.

Para muchos, la pregunta no es solo legal, sino profundamente humana: ¿cómo es posible que el destino de miles de personas dependa de un acuerdo que, oficialmente, ni siquiera existe en papel?