Canciller de Panamá se reúne con Díaz-Canel y visita a panameños detenidos en Cuba

Canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, junto a Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución.

De visita de trabajo en La Habana, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, sostuvo encuentros tanto con el gobernante Miguel Díaz-Canel como con los diez panameños detenidos en Cuba, en una agenda marcada por la tensión y la urgencia diplomática.

Durante su visita oficial, Martínez-Acha fue recibido en el Palacio de la Revolución por Díaz-Canel, en un encuentro en el que ambas partes abordaron temas de cooperación bilateral, multilateralismo y posibles áreas de trabajo conjunto, especialmente en sectores como la medicina y la biotecnología.

Captura de Facebook/Cancillería de Panamá.

Según reportes oficiales, el gobernante cubano expresó su disposición a fortalecer el intercambio económico-comercial entre ambos países, mientras el canciller panameño agradeció el recibimiento y las facilidades brindadas para su agenda.

Pero más allá de los discursos diplomáticos, el punto más sensible de la visita estuvo fuera de los salones oficiales.

El canciller panameño sostuvo un encuentro directo con los diez detenidos en la cárcel de Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado en La Habana. Según informó La Estrella de Panamá, el diálogo se extendió por aproximadamente una hora, tiempo en el que Martínez-Acha pudo constatar su estado de salud y verificar que reciben trato humanitario y asistencia legal.

Tras la reunión, el jefe de la diplomacia panameña se comprometió a trasladar un mensaje de respaldo a las familias en Panamá y reiteró la voluntad de su gobierno de encontrar una solución dentro del marco de las leyes cubanas.

En redes sociales, la Cancillería de Panamá también confirmó el encuentro con Díaz-Canel y destacó que el canciller agradeció el trato ofrecido a sus compatriotas detenidos, en un gesto que intenta equilibrar la presión diplomática con el tono institucional del diálogo bilateral.

La visita ocurre en un contexto especialmente delicado. Los diez panameños fueron arrestados a finales de febrero y enfrentan acusaciones de propaganda contra el orden constitucional, un delito que podría implicar penas de hasta ocho años de prisión.

Mientras el gobierno cubano asegura que realizaron pintadas contra el sistema político, otras versiones sostienen que el grupo tenía fines humanitarios en medio de la crisis que atraviesa la isla.

El caso ha generado inquietud tanto en Panamá como entre sectores de la sociedad cubana, donde se han reportado expresiones de apoyo y llamados a su liberación.

Antes de reunirse con Díaz-Canel, el jefe de la diplomacia panameña sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en el que ambos destacaron las relaciones históricas entre los dos países y abordaron temas de cooperación regional.