Llega a Cuba canciller panameño en medio de gestiones por los 10 detenidos en la isla

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La llegada a La Habana del canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, anunciada por medios oficialistas, ocurre bajo un contexto tenso y cargado de preocupación: el destino de diez ciudadanos panameños que permanecen detenidos en Cuba tras ser acusados de realizar acciones consideradas “subversivas” por el régimen.
El jefe de la diplomacia panameña fue recibido este martes por su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, en un encuentro oficial marcado por declaraciones sobre cooperación y relaciones históricas entre ambos países. Sin embargo, el trasfondo de la visita apunta directamente a un caso que ha generado inquietud dentro y fuera de la isla.
Los diez panameños fueron arrestados a finales de febrero y permanecen recluidos en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado en La Habana. Las autoridades cubanas los acusan de propaganda contra el orden constitucional, un delito que podría implicar penas de hasta ocho años de prisión.
Antes de viajar, Martínez-Acha dejó claro que su intención era visitar a los detenidos y dialogar con el gobierno cubano para buscar una salida al caso, insistiendo en la necesidad de respetar el debido proceso y las garantías legales de sus compatriotas.
La versión oficial sostiene que los implicados realizaron pintadas con mensajes contra el sistema político cubano en distintos puntos de la capital. Entre las consignas, se mencionan frases como “Abajo la tiranía” y expresiones de apoyo a figuras políticas estadounidenses. Según el Ministerio del Interior, los detenidos habrían recibido incentivos económicos por estas acciones.
No obstante, otras versiones apuntan a que el grupo habría viajado a Cuba con fines humanitarios, en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país, marcada por escasez, apagones y creciente descontento social.
El caso ha provocado reacciones tanto en Panamá como dentro de la isla. El gobierno panameño ha mantenido gestiones diplomáticas constantes y ha exigido acceso consular permanente, mientras que en La Habana han aparecido carteles y se han reportado protestas exigiendo la liberación de los detenidos.
Aunque durante el encuentro oficial ambas partes destacaron los lazos “amistosos” y la voluntad de cooperación, la visita del canciller panameño llega en un momento clave. Para las familias de los detenidos, representa una oportunidad urgente de avanzar hacia una solución que evite condenas severas en un proceso aún en fase inicial.
Mientras tanto, el caso sigue evolucionando en medio de una creciente atención internacional y en un escenario interno cubano cada vez más marcado por la tensión social.
Preguntas frecuentes sobre la detención de ciudadanos panameños en Cuba
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¿Por qué fueron detenidos los ciudadanos panameños en Cuba?
Los ciudadanos panameños fueron detenidos en Cuba por realizar acciones consideradas subversivas por el régimen cubano, específicamente al ser acusados de realizar pintadas con mensajes críticos contra el sistema político de la isla. Estas acciones están tipificadas como propaganda contra el orden constitucional, un delito que podría acarrear penas de hasta ocho años de prisión.
¿Qué acciones está tomando el gobierno de Panamá para ayudar a los detenidos?
El gobierno de Panamá ha iniciado gestiones diplomáticas con las autoridades cubanas para garantizar el acceso consular y el respeto al debido proceso para sus ciudadanos. El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, ha visitado Cuba para dialogar con las autoridades y buscar una solución al caso. Además, el embajador panameño en Cuba ha tenido reuniones con los detenidos para verificar su situación.
¿Cuál es la versión oficial del gobierno cubano sobre las detenciones?
Según el Ministerio del Interior de Cuba, los detenidos presuntamente realizaron pintadas con mensajes subversivos y críticos del régimen cubano. Las autoridades cubanas alegan que los panameños fueron incentivados económicamente para llevar a cabo estas acciones y regresar a su país. Esta versión ha sido cuestionada por activistas y el gobierno panameño, quienes aseguran que los detenidos viajaron con fines humanitarios.
¿Qué consecuencias podrían enfrentar los detenidos si son hallados culpables?
Si son hallados culpables de propaganda contra el orden constitucional, los ciudadanos panameños podrían enfrentar penas de hasta ocho años de prisión. Este delito está contemplado en el artículo 124 del Código Penal cubano y se refiere a la difusión de materiales subversivos que desafíen el sistema político de la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.