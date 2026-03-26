Llega a Cuba canciller panameño en medio de gestiones por los 10 detenidos en la isla

Vídeos relacionados:

La llegada a La Habana del canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, anunciada por medios oficialistas, ocurre bajo un contexto tenso y cargado de preocupación: el destino de diez ciudadanos panameños que permanecen detenidos en Cuba tras ser acusados de realizar acciones consideradas “subversivas” por el régimen.

El jefe de la diplomacia panameña fue recibido este martes por su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, en un encuentro oficial marcado por declaraciones sobre cooperación y relaciones históricas entre ambos países. Sin embargo, el trasfondo de la visita apunta directamente a un caso que ha generado inquietud dentro y fuera de la isla.

Captura de Facebook/Cancillería de Cuba

Los diez panameños fueron arrestados a finales de febrero y permanecen recluidos en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado en La Habana. Las autoridades cubanas los acusan de propaganda contra el orden constitucional, un delito que podría implicar penas de hasta ocho años de prisión.

Antes de viajar, Martínez-Acha dejó claro que su intención era visitar a los detenidos y dialogar con el gobierno cubano para buscar una salida al caso, insistiendo en la necesidad de respetar el debido proceso y las garantías legales de sus compatriotas.

La versión oficial sostiene que los implicados realizaron pintadas con mensajes contra el sistema político cubano en distintos puntos de la capital. Entre las consignas, se mencionan frases como “Abajo la tiranía” y expresiones de apoyo a figuras políticas estadounidenses. Según el Ministerio del Interior, los detenidos habrían recibido incentivos económicos por estas acciones.

No obstante, otras versiones apuntan a que el grupo habría viajado a Cuba con fines humanitarios, en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país, marcada por escasez, apagones y creciente descontento social.

El caso ha provocado reacciones tanto en Panamá como dentro de la isla. El gobierno panameño ha mantenido gestiones diplomáticas constantes y ha exigido acceso consular permanente, mientras que en La Habana han aparecido carteles y se han reportado protestas exigiendo la liberación de los detenidos.

Aunque durante el encuentro oficial ambas partes destacaron los lazos “amistosos” y la voluntad de cooperación, la visita del canciller panameño llega en un momento clave. Para las familias de los detenidos, representa una oportunidad urgente de avanzar hacia una solución que evite condenas severas en un proceso aún en fase inicial.

Mientras tanto, el caso sigue evolucionando en medio de una creciente atención internacional y en un escenario interno cubano cada vez más marcado por la tensión social.