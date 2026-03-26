Represión contra Anna Bensi y su madre salta a la prensa internacional

Vídeos relacionados:
El caso de la joven influencer cubana Anna Sofía Benítez, conocida en redes como Anna Bensi, ha traspasado las fronteras de la isla y comienza a ocupar titulares en la prensa internacional, en medio de crecientes denuncias sobre represión y limitaciones a la libertad de expresión en Cuba.
El medio español El Mundo destacó que la creadora de contenidos y su madre, Caridad Silvente, enfrentan un proceso judicial que podría derivar en hasta cinco años de prisión. Ambas fueron imputadas recientemente y permanecen bajo reclusión domiciliaria, con prohibición de salir del país y restricciones de movimiento dentro de Cuba.
La historia ha generado especial impacto fuera de la isla por el testimonio directo de la joven, quien logró publicar un video en redes sociales pese a las dificultades, incluyendo la falta de electricidad en su vivienda. En ese material, relató con crudeza lo ocurrido durante su citación en una unidad policial de Alamar, en La Habana.
“Me revisó el pelo, me tuvo que quitar el peinado, la blusa, el pantalón…”, contó la influencer sobre el registro corporal al que fue sometida, un procedimiento que —según denunció— ocurrió sin la presencia de su abogado.
El proceso judicial se originó tras la publicación de un video donde grabaron a dos hombres que acudieron a su vivienda para entregar una citación oficial a Cary Silvente. Las autoridades consideran que ese material constituye un delito relacionado con la intimidad y la identidad personal. Sin embargo, la familia sostiene que se trata de una represalia por las denuncias que la joven ha realizado en redes sociales.
El caso ha despertado reacciones dentro y fuera de Cuba. Anteriormente, la Embajada de Estados Unidos en La Habana cuestionó públicamente las acciones contra la influencer y su madre, en un mensaje que amplificó aún más la visibilidad internacional del conflicto.
Mientras tanto, el testimonio de Anna Bensi sigue resonando en redes sociales, donde ha recibido muestras de apoyo de otros creadores, activistas y ciudadanos. “No solo nos apoyan a mi mamá y a mí, sino a una causa nacional: la libertad”, afirmó.
Lo que comenzó como un proceso legal contra una joven influencer se ha convertido en un símbolo más amplio de las tensiones entre ciudadanía y poder en Cuba, ahora bajo la mirada de la comunidad internacional.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Anna Bensi y la represión en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Anna Bensi y su madre están enfrentando un proceso judicial en Cuba?
Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente, fueron acusadas de "actos contra la intimidad personal y familiar". Esto se debe a la publicación de un video en redes sociales donde se mostraba a dos hombres, uno de ellos un suboficial del Ministerio del Interior, entregando una citación oficial. El régimen cubano considera que la difusión de este material es un delito, aunque la familia sostiene que es una represalia por las denuncias hechas en redes sociales.
¿Qué medidas cautelares se han impuesto a Anna Bensi y su madre?
Anna Bensi y su madre se encuentran bajo reclusión domiciliaria. Además, tienen prohibido salir del país y enfrentan restricciones de movimiento dentro de Cuba. Estas medidas son parte del proceso judicial en curso, que podría resultar en penas de hasta cinco años de prisión.
¿Cuál ha sido la reacción internacional ante el caso de Anna Bensi?
El caso de Anna Bensi ha llamado la atención de la prensa internacional y de entidades diplomáticas. La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha cuestionado públicamente las acciones del régimen cubano contra la influencer y su madre, amplificando así la visibilidad internacional del conflicto. Además, otros creadores y activistas han expresado su apoyo a través de redes sociales.
¿Cómo ha afectado este caso a la libertad de expresión en Cuba?
El caso de Anna Bensi se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre la ciudadanía y el gobierno cubano respecto a la libertad de expresión. La represión contra la joven influencer y su madre refleja las limitaciones y presiones que enfrentan los ciudadanos cubanos al criticar al régimen o al documentar sus acciones. Este episodio ha resaltado las restricciones a las libertades en el entorno digital cubano.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.