Represión contra Anna Bensi y su madre salta a la prensa internacional

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El caso de la joven influencer cubana Anna Sofía Benítez, conocida en redes como Anna Bensi, ha traspasado las fronteras de la isla y comienza a ocupar titulares en la prensa internacional, en medio de crecientes denuncias sobre represión y limitaciones a la libertad de expresión en Cuba.

El medio español El Mundo destacó que la creadora de contenidos y su madre, Caridad Silvente, enfrentan un proceso judicial que podría derivar en hasta cinco años de prisión. Ambas fueron imputadas recientemente y permanecen bajo reclusión domiciliaria, con prohibición de salir del país y restricciones de movimiento dentro de Cuba.

La historia ha generado especial impacto fuera de la isla por el testimonio directo de la joven, quien logró publicar un video en redes sociales pese a las dificultades, incluyendo la falta de electricidad en su vivienda. En ese material, relató con crudeza lo ocurrido durante su citación en una unidad policial de Alamar, en La Habana.

“Me revisó el pelo, me tuvo que quitar el peinado, la blusa, el pantalón…”, contó la influencer sobre el registro corporal al que fue sometida, un procedimiento que —según denunció— ocurrió sin la presencia de su abogado.

El proceso judicial se originó tras la publicación de un video donde grabaron a dos hombres que acudieron a su vivienda para entregar una citación oficial a Cary Silvente. Las autoridades consideran que ese material constituye un delito relacionado con la intimidad y la identidad personal. Sin embargo, la familia sostiene que se trata de una represalia por las denuncias que la joven ha realizado en redes sociales.

El caso ha despertado reacciones dentro y fuera de Cuba. Anteriormente, la Embajada de Estados Unidos en La Habana cuestionó públicamente las acciones contra la influencer y su madre, en un mensaje que amplificó aún más la visibilidad internacional del conflicto.

Mientras tanto, el testimonio de Anna Bensi sigue resonando en redes sociales, donde ha recibido muestras de apoyo de otros creadores, activistas y ciudadanos. “No solo nos apoyan a mi mamá y a mí, sino a una causa nacional: la libertad”, afirmó.

Lo que comenzó como un proceso legal contra una joven influencer se ha convertido en un símbolo más amplio de las tensiones entre ciudadanía y poder en Cuba, ahora bajo la mirada de la comunidad internacional.