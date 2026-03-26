“Será una isla muy próspera”: La visión del gobernador de Florida Ron DeSantis sobre una Cuba sin comunismo

Ron DeSantis en el evento en el LeMieux Center for Public Policy de la Universidad Palm Beach Atlantic.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguró que Cuba tiene el potencial de convertirse en un país próspero en poco tiempo si se produce un cambio político en la isla, una visión que contrasta con la profunda crisis que atraviesa actualmente el país.

Durante una intervención en el LeMieux Center for Public Policy de la Universidad Palm Beach Atlantic, el político republicano sostuvo que una Cuba con un gobierno “libre” y funcional podría experimentar un rápido crecimiento económico, impulsado por el turismo, la inversión y el regreso de cubanos en el exilio.

“Si hubiera un gobierno medianamente legítimo, que no fuera 100% corrupto y que realmente respetara los derechos de la gente y el Estado de derecho, creo que se podría estar mejor que ahora”, afirmó.

Según DeSantis, la isla cuenta con condiciones naturales y geográficas privilegiadas que permitirían su despegue económico casi inmediato. “No haría falta mucho”, sugirió, al apuntar que bastaría con un sistema que respete derechos básicos y el estado de derecho para que Cuba “explote” en términos de desarrollo.

“Los hijos y los nietos irán allí de vacaciones de primavera”, argumentó el gobernador. “Irán de luna de miel. La gente hará viajes de golf. Harán todo tipo de cosas. Será una isla muy próspera”.

El gobernador también planteó que una eventual transición debería contar con la participación activa de la diáspora cubana, especialmente aquellos que se establecieron en Estados Unidos tras huir del régimen. A su juicio, estos podrían jugar un papel clave en la reconstrucción del país.

Sus declaraciones llegan en un contexto particularmente crítico para la isla. Desde inicios de 2026, Cuba enfrenta una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, marcada por escasez de combustible, apagones prolongados y colapso de servicios básicos.

La situación se ha agravado tras la interrupción del suministro petrolero desde Venezuela, lo que ha generado un efecto dominó en la economía y la vida cotidiana de millones de cubanos.

En medio de este escenario, DeSantis considera que un cambio político no solo beneficiaría a la población cubana, sino que también tendría un impacto positivo en toda la región. En su visión, el fin del actual sistema abriría la puerta a una nueva etapa de crecimiento, estabilidad y apertura.

El gobernador incluso proyectó un futuro en el que Cuba se convertiría en un importante destino turístico internacional, con visitantes estadounidenses viajando a la isla para vacaciones, negocios y ocio.

Las declaraciones refuerzan una línea política sostenida por DeSantis durante años, caracterizada por su postura crítica hacia el gobierno cubano y su respaldo a iniciativas que promuevan una transición política en la isla.