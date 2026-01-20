¡Ahora hasta en dibujos animados! La bronca viral de La Diosa, Gino y Kenny Robert con inteligencia artificial

Ver más

El equipo creativo Tales of Designs, especializado en producciones con inteligencia artificial, recreó en dibujos animados la polémica pelea entre La Diosa, Gino Montalvo y Kenny Robert en el reality El Rancho de Destino, una escena que incendió las redes sociales el fin de semana desatando una gran polémica y críticas.

En la animación se ve a un guardia de seguridad intentando contener la pelea entre una mujer de cabello rosado (La Diosa) y un hombre en bata de baño (Gino), a la que luego se suma una bailarina enfadada vestida de blanco y un tutú (Kenny Robert).

Las imágenes reproducen fielmente los momentos más virales del enfrentamiento real, incluyendo los polémicos escupitajos que desataron la indignación de los seguidores del programa.

El episodio original, transmitido hace unos días, mostró cómo La Diosa le escupió a Gino durante una fuerte discusión en el set del reality. Luego, Kenny Robert, amigo de Gino, reaccionó haciendo lo mismo contra la cantante, lo que llevó al creador del programa, Destino Positivo, a sancionar a ambos con 5.000 puntos menos por conducta inapropiada.

Los clips del altercado se volvieron virales en TikTok e Instagram, generando miles de comentarios y una avalancha de memes que rápidamente inundaron las redes. Ahora, con esta recreación animada, los usuarios celebran el ingenio de Tales of Designs, que logró transformar uno de los momentos más polémicos del reality en una escena humorística al estilo de una película animada.

Con esta nueva versión, la bronca más comentada de El Rancho de Destino vuelve a ocupar titulares y confirma que el reality sigue acumulando tanto seguidores como detractores.