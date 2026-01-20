¡Ahora hasta en dibujos animados! La bronca viral de La Diosa, Gino y Kenny Robert con inteligencia artificial

El equipo creativo Tales of Designs, especializado en producciones con inteligencia artificial, recreó en dibujos animados la polémica pelea entre La Diosa, Gino Montalvo y Kenny Robert en el reality El Rancho de Destino, una escena que incendió las redes sociales el fin de semana desatando una gran polémica y críticas.
En la animación se ve a un guardia de seguridad intentando contener la pelea entre una mujer de cabello rosado (La Diosa) y un hombre en bata de baño (Gino), a la que luego se suma una bailarina enfadada vestida de blanco y un tutú (Kenny Robert).
Las imágenes reproducen fielmente los momentos más virales del enfrentamiento real, incluyendo los polémicos escupitajos que desataron la indignación de los seguidores del programa.
El episodio original, transmitido hace unos días, mostró cómo La Diosa le escupió a Gino durante una fuerte discusión en el set del reality. Luego, Kenny Robert, amigo de Gino, reaccionó haciendo lo mismo contra la cantante, lo que llevó al creador del programa, Destino Positivo, a sancionar a ambos con 5.000 puntos menos por conducta inapropiada.
Los clips del altercado se volvieron virales en TikTok e Instagram, generando miles de comentarios y una avalancha de memes que rápidamente inundaron las redes. Ahora, con esta recreación animada, los usuarios celebran el ingenio de Tales of Designs, que logró transformar uno de los momentos más polémicos del reality en una escena humorística al estilo de una película animada.
Con esta nueva versión, la bronca más comentada de El Rancho de Destino vuelve a ocupar titulares y confirma que el reality sigue acumulando tanto seguidores como detractores.
Preguntas frecuentes sobre la polémica en El Rancho de Destino
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué ocurrió entre La Diosa, Gino y Kenny Robert en El Rancho de Destino?
La Diosa y Gino Montalvo tuvieron una fuerte discusión durante el reality, que culminó en La Diosa escupiendo a Gino. Kenny Robert, amigo de Gino, también se involucró y terminó escupiendo a La Diosa, lo que llevó a que ambos fueran sancionados con 5.000 puntos menos por conducta inapropiada.
¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante el incidente en El Rancho de Destino?
Las redes sociales se llenaron de memes y comentarios, dividiendo a los seguidores entre quienes apoyan a La Diosa y quienes defienden a Gino y Kenny. El incidente se volvió viral en plataformas como TikTok e Instagram, generando una avalancha de reacciones y convirtiéndose en uno de los temas más comentados del programa.
¿Cómo se recreó la pelea en animación por Tales of Designs?
El equipo de Tales of Designs recreó la pelea en dibujos animados usando inteligencia artificial, capturando los momentos más virales del enfrentamiento real. La animación incluye un guardia de seguridad que intenta contener la pelea entre los personajes representativos de La Diosa y Gino, con la participación de Kenny Robert.
¿Qué sanciones se impusieron tras el incidente en El Rancho de Destino?
Tras el incidente en el reality, La Diosa y Kenny Robert fueron sancionados con 5.000 puntos menos cada uno debido a su conducta inapropiada durante la discusión. Esta medida fue tomada por el creador del programa, Destino Positivo, para mantener el orden y la disciplina en el set.
