¿Cuánto cuesta pelarse en Cuba? Precios superan los 500 pesos en medio de la escasez

Encontrar un barbero en Cuba se ha convertido en una tarea cada vez más difícil, en medio de la escasez de servicios y el aumento de los precios en la isla.
Así lo reflejó Yenia Cubanita Mayea en un video publicado en Facebook, donde contó que tuvo que recorrer su barrio junto a su familia sin éxito para pelar a sus hijos.
“Caminamos este reparto y no encontramos ninguno”, relató, hasta que finalmente lograron ubicar uno y trasladarse en bicitaxi para atender a los niños.
En los comentarios, otros usuarios confirmaron la situación. Lisandra Rivero aseguró que su hijo llevaba el cabello muy largo por la falta de barberos, mientras preguntaba por los precios actuales.
La propia autora del video respondió, antes de borrar su comentario, que pagó 700 pesos por el corte de sus dos hijos.
CiberCuba pudo confirmar que en provincias como Camagüey un corte básico para hombres ronda los 500 pesos, pero el precio puede aumentar si incluye diseños o servicios adicionales.
Reservar turno puede costar entre 200 y 250 pesos, y fuera de horario el precio puede llegar hasta los 1,000 pesos.
El encarecimiento de un servicio básico como el corte de cabello refleja las dificultades cotidianas que enfrentan los cubanos, donde incluso necesidades simples implican tiempo, esfuerzo y un gasto cada vez mayor.
Preguntas Frecuentes sobre el Costo y Acceso a Servicios de Peluquería en Cuba
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¿Cuánto cuesta un corte de cabello básico en Cuba?
En provincias como Camagüey, un corte básico para hombres ronda los 500 pesos cubanos. Sin embargo, el precio puede aumentar si incluye diseños o servicios adicionales.
¿Por qué es difícil encontrar un barbero en Cuba?
La escasez de servicios y el aumento de los precios han dificultado encontrar barberos en Cuba. Esto se debe a la crisis económica que enfrenta el país, marcada por la inflación y la falta de recursos.
¿Cuánto cuesta reservar un turno en una peluquería en Cuba?
Reservar un turno puede costar entre 200 y 250 pesos. Si el servicio se realiza fuera del horario habitual, el precio puede llegar hasta los 1,000 pesos.
¿Cuál es la situación económica en Cuba respecto a los servicios básicos?
Los servicios básicos en Cuba, como la peluquería, se han encarecido notablemente. Esto es un reflejo de la crisis económica general, donde incluso las necesidades simples implican un gasto considerable para los cubanos.
¿Cómo afecta la crisis económica de Cuba a los servicios de belleza?
La crisis económica ha convertido los servicios de belleza en un lujo inaccesible para muchos. La inflación, el alto costo de los productos importados y la falta de insumos han encarecido estos servicios, como se evidencia en el aumento de precios en cortes de cabello y tratamientos de peluquería.
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