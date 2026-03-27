¿Cuánto cuesta pelarse en Cuba? Precios superan los 500 pesos en medio de la escasez

Encontrar un barbero en Cuba se ha convertido en una tarea cada vez más difícil, en medio de la escasez de servicios y el aumento de los precios en la isla.

Así lo reflejó Yenia Cubanita Mayea en un video publicado en Facebook, donde contó que tuvo que recorrer su barrio junto a su familia sin éxito para pelar a sus hijos.

“Caminamos este reparto y no encontramos ninguno”, relató, hasta que finalmente lograron ubicar uno y trasladarse en bicitaxi para atender a los niños.

En los comentarios, otros usuarios confirmaron la situación. Lisandra Rivero aseguró que su hijo llevaba el cabello muy largo por la falta de barberos, mientras preguntaba por los precios actuales.

La propia autora del video respondió, antes de borrar su comentario, que pagó 700 pesos por el corte de sus dos hijos.

CiberCuba pudo confirmar que en provincias como Camagüey un corte básico para hombres ronda los 500 pesos, pero el precio puede aumentar si incluye diseños o servicios adicionales.

Reservar turno puede costar entre 200 y 250 pesos, y fuera de horario el precio puede llegar hasta los 1,000 pesos.

El encarecimiento de un servicio básico como el corte de cabello refleja las dificultades cotidianas que enfrentan los cubanos, donde incluso necesidades simples implican tiempo, esfuerzo y un gasto cada vez mayor.