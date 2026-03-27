Alianza de Cristianos de Cuba insta al régimen a escuchar al pueblo y dar paso a una transición pacífica hacia la democracia

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El Consejo Directivo de la Alianza de Cristianos de Cuba (ACC) emitió este jueves una declaración pública titulada "Sobre el hambre, la miseria y la necesidad", en la que instó a los gobernantes cubanos a escuchar el pedido de la mayoría del pueblo de que "se aparten a un lado y den paso a una transición pacífica hacia la democracia y la libertad en nuestra nación".

En su pronunciamiento, firmado en nombre de más de 70 líderes religiosos inscritos en todo el país y comunidades cristianas con miles de feligreses, la ACC proclamó su "posición frente a la realidad actual que se vive en el país, en medio del contexto de hambre, miseria y desamparo que enfrenta cada cubano de a pie".

Captura de Facebook/Observatorio Cubano de Derechos Humanos

La declaración, difundida en redes sociales por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), condenó los actos represivos contra pastores y sus familias, y llamó a las autoridades cubanas a dar paso a una transición pacífica hacia la democracia en la isla.

"Pedimos a los gobernantes que cesen la opresión y el encarcelamiento de cubanos y creyentes que alzan la voz por sus derechos", señaló, al tiempo que exigió "la inmediata liberación de todos los detenidos y presos injustamente" y condenó "los actos represivos contra nuestros siervos, pastores y sus familias".

La ACC manifestó su pleno respaldo a las nuevas generaciones que se expresan en redes sociales y otros espacios, a las que reconoció su valentía y se comprometió a "acompañarlas en su lucha por un futuro mejor". Asimismo, extendió su apoyo a las familias que tienen a sus seres queridos injustamente detenidos y presos.

También exhortó a los líderes religiosos a ejercer su derecho a influir en la vida política del país. El documento es categórico en su postura ideológica: "No hay comunión entre la luz y las tinieblas, así como tampoco entre la fe en Cristo y el comunismo".

"Creemos firmemente que cada ciudadano cubano, sea creyente o no creyente, tiene el derecho de disentir y de protestar, alzando la voz contra un régimen que oprime tanto en público como en privado", advirtió. "Como Iglesia y organismo religioso en Cuba, no sólo tenemos el derecho, sino también el deber de alzar la voz a favor de la justicia y la verdad, condenando públicamente la injusticia y la opresión que sufren nuestros feligreses y todos los seres humanos".

"Llamamos a las autoridades de Cuba a escuchar la voz de la mayoría de los ciudadanos cubanos, que pacíficamente les piden que se aparten a un lado y den paso a una transición pacífica hacia la democracia y la libertad en nuestra nación", concluye la declaración del Consejo Directivo de la ACC.

La declaración llega en un momento de represión religiosa documentada y creciente. La propia ACC registró 996 acciones represivas contra líderes religiosos durante 2024, mientras que el OCDH reportó al menos 873 violaciones a la libertad religiosa sólo en 2025.

En febrero de 2026, pese a excarcelaciones selectivas de 51 presos tras el diálogo del régimen con el Vaticano, el OCDH contabilizó 231 nuevas acciones represivas.

Entre los casos más recientes figura el arresto del pastor Rolando Pérez Lora, detenido el 15 de marzo en Matanzas por la Policía política tras una transmisión en vivo en YouTube con mensajes bíblicos. Los pastores Luis Guillermo Borjas y Roxana Rojas, de Isla de la Juventud, enfrentan una petición fiscal de ocho años de cárcel por intervenir en el proceso judicial de su hijo, acusado de evadir el Servicio Militar Obligatorio.

La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) clasificó a Cuba en 2026 en la categoría más severa: país con "violaciones graves y continuas" a la libertad religiosa. Más del 80% de las congregaciones evangélicas carecen de personalidad jurídica, ya que el régimen sólo reconoce legalmente las registradas antes de 1962.

La declaración de la ACC se suma a una serie de pronunciamientos religiosos durante el presente mes. El 11 de marzo, se dio a conocer la carta abierta "La hora decisiva para Cuba", impulsada por la pastora bautista Joanna Columbié. La misiva exige una transición democrática y denuncia que "el silencio institucional de la Iglesia es injustificable".

Por su parte, la Convención Bautista de Cuba Occidental adoptó una postura más cautelosa y pidió a sus iglesias no usar sus instalaciones para activismo político.

Este mismo jueves, el jefe de misión de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, se reunió con la Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba —que agrupa a cerca de un millón de evangélicos— y calificó el encuentro como "muy fructífero".