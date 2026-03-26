Mike Hammer se reúne con la Alianza de Iglesias Evangélicas en Cuba y califica el encuentro de "muy fructífero"

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El jefe de la Misión Diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, visitó este jueves la sede del Obispo Metodista en La Habana y sostuvo una reunión con miembros de la Alianza de Iglesias Evangélicas en Cuba (AIEC), centrada en la situación humanitaria de la isla y el papel de las congregaciones en el apoyo a la población.

La Embajada de EE.UU. en Cuba informó del encuentro a través de su cuenta oficial en la red social X: "Fuimos a visitar la sede del Obispo Metodista y tuvimos una reunión muy fructífera con miembros de la Alianza de Iglesias Evangélicas en Cuba sobre la situación humanitaria en la isla y los esfuerzos de las iglesias evangélicas para apoyar a los cubanos de a pie."

Las imágenes publicadas muestran a Hammer junto a un grupo de aproximadamente diez personas en una sala con un mural que exhibe un mapa de Cuba con marcadores en decenas de ciudades y el símbolo de la Iglesia Metodista Unida.

La AIEC fue fundada en junio de 2019 por siete denominaciones —las Convenciones Bautistas Occidental y Oriental, la Iglesia Metodista, las Asambleas de Dios, Buenas Nuevas, Evangélica Betel y la Liga Evangélica de Cuba— como alternativa independiente al Consejo de Iglesias de Cuba (CIC), considerado cercano al régimen. La alianza agrupa a cerca de un millón de evangélicos en la isla.

La Iglesia Metodista en Cuba, una de las denominaciones fundadoras de la AIEC y cuyo obispo es Ricardo Pereira Díaz, cuenta con aproximadamente 10.000 miembros, 100 pastores y 320 congregaciones, y forma parte del Consejo Mundial de Iglesias desde 1968.

Las iglesias evangélicas operan en un entorno restrictivo: más del 80% de las congregaciones locales carecen de personalidad jurídica, ya que el régimen solo reconoce las registradas antes de 1962. Pese a ello, han asumido un papel creciente en la asistencia directa a la población en medio de la peor crisis humanitaria que atraviesa Cuba en décadas, con apagones de hasta 20 horas diarias, inflación superior al 20% y una contracción económica del 1,5% registrada en 2025.

Esta visita se enmarca en una intensa agenda de Hammer durante marzo de 2026, que ha incluido una reunión con la periodista independiente Camila Acosta el 20 de marzo, un encuentro con Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar de 14ymedio el 18 de marzo —al que llegó subiendo 14 pisos a pie durante un apagón—, su asistencia a misa en la Iglesia de la Virgen de Regla el 15 de marzo para pedir la liberación de presos políticos, y una visita al convento de las Siervas de María el 14 de marzo.

Hammer ha declarado públicamente en reiteradas ocasiones que "la dictadura se va a acabar" en 2026, argumentando que la crisis actual es cualitativamente distinta al Período Especial de los años noventa porque el régimen ya no cuenta con el respaldo petrolero de Venezuela. "La revolución cubana ha fracasado", afirmó en una entrevista con Telemundo el 11 de febrero de 2026.