"Estados Unidos no puede bombardear a Cuba para sacarla del colapso", advierten congresistas demócratas

Vídeos relacionados:

Dos representantes demócratas presentaron en el Congreso el proyecto de ley "Prevent an Unconstitutional War in Cuba Act", una iniciativa para bloquear al presidente Donald Trump de usar fondos federales en acciones militares contra Cuba sin autorización previa del Legislativo.

Los representantes Gregory W. Meeks (NY-05), miembro ranking del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, y Pramila Jayapal (WA-07) encabezan la propuesta, que prohíbe obligar o gastar fondos federales hasta el 31 de diciembre de 2026 para emplear fuerza militar en o contra Cuba, salvo declaración de guerra del Congreso o autorización bajo la War Powers Resolution.

La legislación incluye una excepción para casos de amenaza inminente o defensa propia.

La iniciativa llega en respuesta directa a las declaraciones de Trump del 16 de marzo, cuando afirmó en el Despacho Oval que sería "un gran honor" para él "tomar Cuba", describiendo la isla como una "nación fallida" sin dinero ni petróleo pero con potencial turístico.

Aunque el propio Trump descartó acciones militares directas —respondiendo "Eso no va a suceder" ante una pregunta al respecto—, los demócratas consideran que la retórica presidencial representa un riesgo constitucional real.

"Estados Unidos no puede bombardear a Cuba para sacarla del colapso económico o la represión política — el cambio duradero debe venir a través del empoderamiento del pueblo cubano, no de redoblar un enfoque fallido que les perjudica desproporcionadamente", declaró Meeks al presentar el proyecto.

"Conflictos ilegales de cambio de régimen"

Jayapal fue más directa en su crítica a Trump: "Ha iniciado conflictos ilegales de cambio de régimen en Venezuela e Irán y ahora amenaza a Cuba. Trump prometió acabar con las guerras eternas — mintió.

"Solo el Congreso tiene el poder de declarar la guerra, algo que Trump claramente no respeta. No tiene ningún plan para mejorar las condiciones del pueblo cubano ni promover la democracia", agregó.

El proyecto cuenta con 14 cosponsores demócratas, entre ellos Nydia M. Velázquez, Rashida Tlaib, Joaquin Castro y James P. McGovern. Velázquez, quien este martes ya había presentado una resolución separada bajo la War Powers Resolution, advirtió que el bloqueo petrolero de Trump "está empeorando una crisis humanitaria y castigando al pueblo cubano".

Esta nueva legislación se suma a una resolución presentada en el Senado por los demócratas Tim Kaine, Ruben Gallego y Adam Schiff con el mismo objetivo.

La política de máxima presión de la administración Trump, respaldada por el secretario de Estado Marco Rubio, incluye la Orden Ejecutiva 14380 firmada el 29 de enero, que declaró a Cuba "amenaza extraordinaria" e impuso aranceles a países que le suministren petróleo, provocando apagones de hasta 15 horas diarias en La Habana.

Sin embargo, las perspectivas legislativas de la iniciativa son escasas.

Iniciativas similares sobre Venezuela e Irán han sido rechazadas por el Congreso de mayoría republicana —el Senado bloqueó una resolución sobre Venezuela el 15 de enero por 51 votos contra 50, con el desempate del vicepresidente JD Vance—, y cualquier resolución aprobada podría ser vetada por Trump, requiriéndose dos tercios del Congreso para superar ese veto, un escenario considerado altamente improbable.