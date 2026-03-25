Hijo de un político demócrata viajó a Cuba en el convoy Nuestra América

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Diego Sarmiento, estudiante de Derecho en la Universidad de Harvard e hijo de un político del Partido Demócrata de California, viajó a Cuba como parte del convoy "Nuestra América", que llegó al puerto de La Habana el pasado martes.
El joven fue fotografiado con el puño en alto frente al mural del Che Guevara en la Plaza de la Revolución.
El analista Stu Smith lo identificó públicamente en X el martes, señalando que Diego es "otro hijo de un funcionario electo" en el convoy.
"Diego Sarmiento, estudiante de Derecho de Harvard e hijo del supervisor del condado de Orange, Vicente Sarmiento", escribió Smith, cuya publicación acumuló más de 23,000 vistas.
El uso del término "otro" indica que al menos hubo otro caso de un familiar de un político documentado previamente en el convoy.
El joven también posó conversando con personas en calles de La Habana e incluso entró a alguna vivienda.
"Aquí tenéis algunas de las fotos que compartió Diego. La frase que me viene a la mente es 'turismo de pobreza' (...) en las que trata a niños cubanos como meros accesorios para fotos", subrayó.
La participación de Diego en el convoy, posando con gestos de afinidad ideológica con el régimen cubano, podría generar una tensión política notable para su padre, demócrata electo en un condado de California con fuerte presencia latina, en momentos de fuerte escrutinio internacional sobre la dictadura cubana.
El convoy "Nuestra América", impulsado por la Internacional Progresista, reunió a entre 500 y 650 participantes de unos 30 países.
La embarcación principal, bautizada "Granma 2.0", transportó paneles solares, 50 toneladas de arroz, frijoles, medicamentos y otros insumos. Entre los participantes internacionales figuran el exlíder laborista británico Jeremy Corbyn, el político español Pablo Iglesias, la senadora colombiana Clara López y el líder sindical estadounidense Chris Smalls.
El gobernante Miguel Díaz-Canel encabezó un encuentro con los participantes en el Palacio de las Convenciones y declaró que "Cuba no está sola".
La iniciativa ha sido ampliamente criticada. La periodista y activista Yoani Sánchez la calificó de "turismo ideológico".
El convoy llegó mientras Cuba atraviesa una de sus peores crisis energéticas, con apagones de hasta 20 horas diarias y escasez severa de alimentos y medicamentos.
Preguntas frecuentes sobre el Convoy Nuestra América y su impacto en Cuba
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¿Qué es el Convoy Nuestra América y quiénes participan en él?
El Convoy Nuestra América es una iniciativa organizada por la Internacional Progresista que reunió a entre 500 y 650 participantes de unos 30 países. Entre los participantes figuran el exlíder laborista británico Jeremy Corbyn, el político español Pablo Iglesias, y otras figuras políticas y activistas internacionales. La embarcación principal, "Granma 2.0", transportó alimentos, medicamentos y paneles solares a Cuba.
¿Cuál ha sido la postura del gobierno cubano respecto al convoy?
El gobierno cubano ha recibido al convoy como una muestra de solidaridad internacional. Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero agradecieron públicamente la llegada de la flotilla y su carga de ayuda humanitaria. Sin embargo, esta recepción ha sido criticada por ser vista como una puesta en escena política más que una ayuda efectiva a la población en crisis.
¿Por qué el Convoy Nuestra América ha sido criticado?
El convoy ha sido criticado por realizar lo que se ha denominado "turismo ideológico". Críticos señalan que los participantes disfrutan de comodidades y realizan actividades turísticas mientras la población cubana sufre una profunda crisis económica y energética. Además, se cuestiona si la ayuda realmente llega a quienes más lo necesitan o si solo refuerza al régimen.
¿Qué impacto político podría tener la participación de Diego Sarmiento en el convoy?
La participación de Diego Sarmiento podría generar tensión política para su padre, Vicente Sarmiento, un político del Partido Demócrata en un condado de California con fuerte presencia latina. La afinidad ideológica de Diego con el régimen cubano podría ser vista como una contradicción en un contexto de fuerte escrutinio internacional sobre la dictadura cubana.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional y los medios al Convoy Nuestra América?
La comunidad internacional y los medios han tenido reacciones mixtas. Mientras que algunos han visto el convoy como un gesto de solidaridad, otros, como la periodista Yoani Sánchez y el congresista Mario Díaz-Balart, lo han criticado duramente por su desconexión con la realidad cubana y por ser un ejemplo de activismo performativo que beneficia al régimen más que al pueblo cubano.
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