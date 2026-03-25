Hijo de un político demócrata viajó a Cuba en el convoy Nuestra América

Diego Sarmiento en la Plaza de la Revolución y con dos cubanos

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Diego Sarmiento, estudiante de Derecho en la Universidad de Harvard e hijo de un político del Partido Demócrata de California, viajó a Cuba como parte del convoy "Nuestra América", que llegó al puerto de La Habana el pasado martes.

El joven fue fotografiado con el puño en alto frente al mural del Che Guevara en la Plaza de la Revolución.

El analista Stu Smith lo identificó públicamente en X el martes, señalando que Diego es "otro hijo de un funcionario electo" en el convoy.

"Diego Sarmiento, estudiante de Derecho de Harvard e hijo del supervisor del condado de Orange, Vicente Sarmiento", escribió Smith, cuya publicación acumuló más de 23,000 vistas.

El uso del término "otro" indica que al menos hubo otro caso de un familiar de un político documentado previamente en el convoy.

El joven también posó conversando con personas en calles de La Habana e incluso entró a alguna vivienda.

"Aquí tenéis algunas de las fotos que compartió Diego. La frase que me viene a la mente es 'turismo de pobreza' (...) en las que trata a niños cubanos como meros accesorios para fotos", subrayó.

La participación de Diego en el convoy, posando con gestos de afinidad ideológica con el régimen cubano, podría generar una tensión política notable para su padre, demócrata electo en un condado de California con fuerte presencia latina, en momentos de fuerte escrutinio internacional sobre la dictadura cubana.

El convoy "Nuestra América", impulsado por la Internacional Progresista, reunió a entre 500 y 650 participantes de unos 30 países.

La embarcación principal, bautizada "Granma 2.0", transportó paneles solares, 50 toneladas de arroz, frijoles, medicamentos y otros insumos. Entre los participantes internacionales figuran el exlíder laborista británico Jeremy Corbyn, el político español Pablo Iglesias, la senadora colombiana Clara López y el líder sindical estadounidense Chris Smalls.

El gobernante Miguel Díaz-Canel encabezó un encuentro con los participantes en el Palacio de las Convenciones y declaró que "Cuba no está sola".

La iniciativa ha sido ampliamente criticada. La periodista y activista Yoani Sánchez la calificó de "turismo ideológico".

El convoy llegó mientras Cuba atraviesa una de sus peores crisis energéticas, con apagones de hasta 20 horas diarias y escasez severa de alimentos y medicamentos.