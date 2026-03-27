Accidente en la Villa Panamericana: triciclo se vuelca y desata críticas por conducción temeraria en La Habana

Vídeos relacionados:

Un triciclo se volcó este viernes en la entrada de la Villa Panamericana, en La Habana del Este, en un accidente reportado por testigos en redes sociales que atribuyeron el hecho a una conducción imprudente al descender por la avenida.

El accidente fue reportado en el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”, donde un usuario aseguró que el incidente ocurrió mientras el conductor descendía por la avenida de la Villa Panamericana “haciéndose el Dominic Toreto”, en referencia al personaje de la saga cinematográfica Rápido y Furioso.

Captura de Facebook/ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas

De acuerdo con publicaciones replicadas por la página La Tijera, el chofer perdió el control del triciclo y el vehículo terminó volcado en plena vía a la entrada del complejo residencial ubicado en el municipio de La Habana del Este.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre las causas del accidente ni sobre el estado de salud de los ocupantes del vehículo.

En los comentarios de la publicación, varios usuarios reaccionaron con una mezcla de preocupación y humor.

Captura de Facebook/La Tijera

Algunos señalaron lo fácil que resulta volcar este tipo de vehículos, mientras otros criticaron la forma en que se conducen muchos triciclos en la capital.

“Se piensan que la villa es una pista de carreras”, escribió una usuaria. Otro comentario ironizó sobre el vehículo al afirmar que el conductor parecía “Toreto en esa nevera con gomas”.

Las reacciones reflejan una preocupación creciente entre conductores y residentes sobre la proliferación de triciclos y su comportamiento en la vía pública, en medio de un entorno vial cada vez más deteriorado.

El problema de fondo va más allá de un incidente aislado. El 75 % de las carreteras y vías de Cuba se encuentran en estado regular o malo, según datos oficiales, una situación que influye directamente en la seguridad vial del país.

Denuncias sobre calles destruidas se multiplican en redes sociales. En Guanabacoa, por ejemplo, un video mostró recientemente el estado crítico de una calle del barrio Villa María, descrita por el propio autor como “intransitable” y comparada con el Tapón del Darién por la cantidad de baches y obstáculos.

Pese a que el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, reconoció en 2023 el deterioro acumulado de la red vial, las explicaciones oficiales -que apuntan al déficit de combustible, la falta de equipos especializados y la escasez de materiales- no han derivado en mejoras visibles para la población.

Las consecuencias se reflejan en las estadísticas. En 2025 se registraron en Cuba 7,538 accidentes de tránsito que dejaron 750 fallecidos y 6,718 lesionados, en un contexto donde el mal estado de las carreteras continúa siendo un factor determinante en la siniestralidad.