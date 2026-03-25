"Hay que ser ninja para pasar por aquí": Cubano denuncia deterioro de una calle en La Habana

Un video publicado en Facebook por el internauta cubano Alexi Triana muestra el estado deplorable de una calle del barrio Villa María, en el municipio Guanabacoa, al este de La Habana, y acumuló más de 47,000 vistas en pocos días.

En las imágenes, Triana describe la vía como "intransitable" y la equipara con el Tapón del Darién, la peligrosa selva entre Colombia y Panamá que miles de cubanos han cruzado huyendo del país.

"Aquí en Villa María pasando por el Darién. Cómo está esto aquí, el Darién acá es Villa María, a ver cómo está esto. Para pasar por aquí hay que ser ninja. Cómo está todo horrible", se escucha decir al autor en el reel mientras conduce.

"Si cojo un bache aquí me desbarato todo", a publicación reunió decenas de comentarios, reflejo de la frustración acumulada entre los vecinos y conocedores del lugar.

La publicación reunió decenas de comentarios, reflejo de la frustración acumulada entre los vecinos y conocedores del lugar.

Ya eso da pena", dijo una.

"Eso es verdad, hace poco tiempo pase por ahí y está en candela".

"Eso mete miedo cuando pasas", expresó otra usuaria.

"Más arriba, frente a la escuela, una fosa podrida que reventó y nadie hace nada y todos los niños pasan por ahí", denunció otra residente.

El deterioro de Villa María no es un caso aislado ni reciente.

El 75% de las carreteras y vías de Cuba se encuentran en estado regular o malo, según datos oficiales.

En el municipio aledaño de San Miguel del Padrón, residentes denunciaron en marzo de 2025 un salidero en la calle Gabriel que llevaba años convirtiendo la vía en un río, pese a quejas repetidas ante las autoridades.

El propio ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, reconoció en 2023 el deterioro acumulado, el cual achacó al déficit de combustible, falta de equipos especializados, obsolescencia de maquinaria y escasez de materiales de construcción.

Sin embargo, el reconocimiento oficial sobre el deterioro de las calles no ha derivado en soluciones concretas para los vecinos afectados.

Las consecuencias van más allá de la incomodidad cotidiana. En agosto de 2025, baches y charcos llegaron a varar patrullas policiales en la capital.

En Santiago de Cuba, casi el 70 % de los viales están deteriorados, pese a los 70 millones de pesos asignados para su reparación el año pasado.

Solo el 29 % de las vías de la Carretera Central se encuentran en buen estado.

El impacto en la seguridad vial es alarmante. En 2025, Cuba registró 7,538 accidentes de tránsito con 750 fallecidos y 6,718 lesionados, en un contexto donde las vías defectuosas son un factor determinante.

Denuncias similares a la de Villa María se viralizan constantemente en redes sociales, desde lodazales frente a escuelas hasta calles convertidas en fangales en provincias como Ciego de Ávila, pero la respuesta estatal sigue siendo insuficiente.

La comparación con el Darién, recurrente en el humor negro cubano, sintetiza la percepción de abandono de una población que ve colapsar su entorno sin soluciones a la vista.

"Primero hay que arreglar las calles de Cuba. No hay algo más importante que eso", escribió un usuario cubano en Cubadebate. Otro fue más contundente: "Hasta que no arreglen las calles pueden guardar todas las leyes".