Doce cubanas fueron víctimas de feminicidio en el extranjero en 2025

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Los observatorios independientes cubanos OGAT (Observatorio de Género de Alas Tensas) y YSTCC (Yo Sí Te Creo en Cuba) publicaron su registro de 2025 sobre violencia feminicida de cubanas en el exterior, documentando 12 feminicidios ocurridos fuera de la Isla a lo largo de ese año.

El informe fue elaborado a partir de reportes de prensa, informes policiales, materiales de organizaciones no gubernamentales y redes sociales, todos verificados y contrastados, según aclararon las propias organizaciones al publicar los datos.

Estados Unidos concentró la mayoría de los casos con seis asesinatos, seguido de México y España con dos cada uno, y Guyana y Surinam con uno respectivamente.

Además de los 12 feminicidios, los observatorios documentaron seis intentos de feminicidio -cuatro en Estados Unidos, uno en España y uno en Surinam- y un asesinato de hombre por motivos de género en territorio estadounidense.

El primer caso del año fue el de Yenisleydis Gutiérrez Brito, de 31 años, asesinada el 13 de enero en Coacalco de Berriozábal, Estado de México, donde rentaba vivienda con otros migrantes mientras intentaba llegar a Estados Unidos en busca de una vida mejor.

Yenisleydis era madre de un niño que quedó en Cuba. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México clasificó el caso como feminicidio. Los cuatro migrantes con quienes compartía vivienda desaparecieron tras el crimen.

También en enero fue ultimada a cuchilladas Karilenia Charles González, de 40 años, en Asturias, España. Karilenia, natural de Songo la Maya, Santiago de Cuba, fue atacada por su pareja, un hombre de 72 años. Era madre de tres hijos.

En marzo falleció Yannelis de la Caridad Casales, de 30 años, a manos de su pareja, el cubano Carlos Yordanis Aldana, de 38, quien le propinó 15 puñaladas en un complejo de apartamentos en Jacksonville, en el condado floridano de Duval.

Otro caso que conmocionó a la comunidad cubana en el exterior fue el de Dabely Morales Miranda, de 32 años, asesinada a puñaladas el 23 de mayo en Georgetown, Guyana, por su pareja guyanesa Sherlon Fraser. Dabely había denunciado violencia previa sin que las autoridades tomaran medidas efectivas para protegerla.

Uno de los casos más impactantes fue el de Aileen Delgado Armas, de 47 años, asesinada el 6 de noviembre en Hialeah por su esposo, Alberto Cárdenas Casillas, en un homicidio-suicidio.

Aileen era sobreviviente de cáncer y estaba en proceso de divorcio cuando recogía sus pertenencias para mudarse; su madre resultó gravemente herida en el ataque.