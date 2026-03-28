Rodiles pregunta a congresistas republicanos dónde está el Internet para Cuba que le pedían a Biden

El opositor cubano Antonio Rodiles lanzó este sábado una pregunta directa a los congresistas republicanos de Florida en una entrevista en directo en CiberCuba: "¿Dónde está el Internet para Cuba que prometían cuando culpaban a Biden de no instalarlo?"

Rodiles recordó que tras las protestas del 11 de julio de 2021, figuras como María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez defendieron que el acceso a Internet era crucial para el pueblo cubano y que no se hacía por culpa de la Administración demócrata.

"Pongan Internet de una vez", exigió Rodiles, cuestionando por qué esa misma urgencia no se traduce en acciones concretas ahora que los republicanos están gobernando.

El activista, fundador del Proyecto Estado de SATS y del Foro por los Derechos y Libertades, señaló que las declaraciones de los congresistas cubanoamericanos se han desvanecido con Trump en la Casa Blanca y el gran perdedor es el pueblo cubano.

Sus críticas llegan en un momento de intensa actividad diplomática en torno a Cuba. Trump declaró el viernes que Cuba es la siguiente, mientras que Marco Rubio confirmó negociaciones con La Habana exigiendo un cambio total del régimen político.

El contexto también incluye el Free Cuba Rally celebrado el pasado martes en Hialeah, donde el exilio cubano se reunió para exigir libertad para la isla y al que no fue invitado Rodiles, según confirmó en una entrevista concedida este sábado a CiberCuba.