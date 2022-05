Opositores cubanos reaccionan a deshielo de Biden: "Vergüenza"

Apenas transcurridas unas horas desde el viraje anunciado este lunes por la administración de Joe Biden en su política hacia Cuba, opositores y activistas de la sociedad civil cubana han reaccionado a las medidas que Washington piensa implementar en su relación con La Habana.

“Que el Señor tenga misericordia de nosotros, el pueblo cubano de a pie. Esto es tremendo, me ha dejado atónito, perplejo, sin palabras. Es verdaderamente desorbitante, yo no podía creerlo anoche, cuando me enteré de esta triste noticia y errada [decisión]”, expresó Inti Soto, manifestante de Obispo, expreso político y activista por los derechos humanos en Cuba

Preguntado por CiberCuba, Soto consideró que el cambio de política de la administración Biden -que revierte una parte sustancial de las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump- llega en el peor momento, “cuando el pueblo de Cuba empezaba a entender que estos narcocomunistas asesinos y criminales ya están sobrando”.

Ahora, “que la tiranía estaba pasando por su peor pesadilla, [Biden] nos sale con esta jugada sucia y criminal que atenta contra la democracia mundial. Es precisamente ahora, que este señor decide apoyar a un grupo de delincuentes, terroristas, neofascistas comunistas, que es lo que son estos cobardes totalitarios del PCC”, añadió.

Por su parte, el científico y activista cubano, Ariel Ruiz Urquiola, comentó la noticia enfocando en la decisión de reanudar los viajes profesionales y educativos, que florecieron durante el llamado “Obamato”, y que ahora vuelven a la agenda de las relaciones de Estados Unidos con Cuba.

“Que el gobierno de EE.UU. promueva los viajes profesionales y educativos ampliados en grupo, no es más que favorecer la infraestructura dictatorial al nivel de las universidades e institutos de investigación”, indicó el activista.

Controladas por “el aparato de la Contrainteligencia y de la Inteligencia cubana para destruir todo proceso genuino de creación científica, que es totalmente libre, para infiltrar la ideología fallida y fascista del comunismo en las universidades norteamericanas”, las universidades cubanas no promueven el conocimiento de la libertad y el Estado de Derecho, ni ofrecen una “caja de herramientas” para promover el cambio y la democracia en Cuba.

La medida, según Ruiz Urquiola, solo contribuirá a empoderar “a la administración estatal cubana para seguir coartando las libertades académicas de los intelectuales cubanos como ha sido fundamentado con creces por el observatorio homónimo OLA”.

De “risible” calificó el científico el objetivo de “fomentar las oportunidades comerciales fuera del sector estatal al autorizar el acceso a la tecnología de nube ampliada, las interfaces de programación de aplicaciones y las plataformas de comercio electrónico”, cuando las comunicaciones en Cuba pertenecen al monopolio ETECSA en poder de GAESA.

Según Ruiz Urquiola, tampoco servirá para empoderar a la sociedad civil cubana el incremento de los vuelos comerciales anunciado por la administración Biden. “Seguirá favoreciendo el tráfico irregular de mercancías a las que se sumarán alimentos y medicamentos, que profundizarán aún más las diferencias entre los niveles sociales de la nación”, señaló.

“Los militares en el poder y sus familiares, lograrán recargar sus arcas a costa del tráfico y especulación con riquezas generadas en los EE.UU. que a su vez sería revendida dentro de Cuba y pagada con el dinero de los familiares en la diáspora universal cubana”, añadió el activista, señalando “la asistencia financiera a emprendedores por parte de bancos estadounidenses” como “la medida que más fortalecerá a los esbirros de la dictadura militar y mafiosa del dueto Castro/ Canel”.

Menos escépticas fueron las reflexiones del opositor Manuel Cuesta Morúa, quien -preguntado por CiberCuba- calificó las medidas de “controversiales”, pero consideró que “envían el mensaje de que Estados Unidos están haciendo todo lo posible por seguir estando y ayudando a los cubanos, ahora que el gobierno recrudece la represión y endurece las leyes contra el pueblo cubano”.

“El problema está en cómo evitar que el régimen se favorezca demasiado. En cómo minimizar sus beneficios”, señaló el portavoz de la formación opositora Arco Progresista y coordinador de la Plataforma Nuevo País.

Para el dramaturgo y activista cubano, Yunior García Aguilera, el viraje de Biden indica que ni Estados Unidos ni Europa “ven a una oposición cubana sólida, madura, con una propuesta concreta". En un audio enviado a esta redacción, el denostado líder de la Marcha Cívica por el Cambio del 15N afirmó que "nos ven divididos, peleándonos entre nosotros y sin un camino claro a seguir”.

Contestando a un tuit del senador cubanoamericano Marco Rubio que criticó el viraje de Biden hacia las políticas de Barack Obama, el opositor cubano Antonio Rodiles, -uno de los que se opuso más firmemente al acercamiento promovido por la anterior administración demócrata- le afeó la falta de apoyos durante la administración Trump.

“Ir a un deshielo 2da parte, entregando sin pedir nada a cambio, será un error, pero ¿cuál fue su opción @marcorubio? Quienes nos enfrentamos a la política de Obama nos quedamos sin el apoyo de ustedes durante la administración Trump, aun cuando se lo pedimos personalmente”, manifestó Rodiles.

“El tema cubano se ha convertido en el eterno deja vu. No hay estrategias, simplemente remiendos. Ni Obama dio, ni dará resultado. Ni tampoco Rubio/Diaz-Balart. En ninguno de los casos se ha intentado con seriedad, conocimiento, realismo y contemplando como sujeto al pueblo cubano”, añadió el opositor.

Por su parte, la opositora Rosa María Payá consideró "indignante la ineptitud de una administración que prefiere la aprobación de la dictadura y cede a su chantaje migratorio, aún en contra del clamor del pueblo. Cuando la represión es máxima y hay niños presos por gritar libertad en Cuba, @POTUS grita remesas. Es una burla. #SOSCUBA".

"Nuevo código penal en Cuba para reprimir mejor. Más de 1,000 presos políticos. Menores de edad condenados a más de 15 años. Un padre plantado exigiendo libertad. En medio de esto, Estados Unidos decide apostar de nuevo por el deshielo. ¡Vergüenza!", clamó la historiadora del arte y activista Anamely Ramos, acuartelada de San Isidro y una de las más firmes defensoras de la liberación de los artistas Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, así como de todos los prisioneros de conciencia del régimen cubano.