Mercado cambiario en Cuba se mantiene estable mientras el MLC vuelve a descender

La tasa de cambio informal en Cuba arranca este sábado 28 de marzo de 2026 con un panorama de estabilidad en las principales divisas, aunque con un discreto retroceso en el valor del MLC, la moneda utilizada en el circuito comercial estatal.

Según el monitoreo del mercado paralelo, el dólar estadounidense (USD) se mantiene en 515 CUP y el euro (EUR) en 580 CUP, sin variaciones respecto a la jornada previa. En contraste, el MLC muestra un ligero descenso, confirmando su comportamiento más volátil dentro del sistema informal.

Tasa de cambio informal en Cuba Sábado, 28 Marzo, 2026 - 07:00

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 515 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 580 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 390 CUP

Este escenario refuerza la tendencia observada a lo largo de la última semana, marcada por una estabilidad sostenida en las monedas europea y estadounidense.

Evolución de la tasa de cambio

Sin embargo, el "dinero plástico" implementado por el régimen para la compra en sus tiendas que operan en MLC ha tenido un comportamiento fluctuante a lo largo de la última semana, con subidas y bajadas que expresan la incertidumbre en un contexto económico condicionado por la inflación persistente y la creciente dolarización parcial de la economía cubana.

En la jornada actual, ese patrón se repite: estabilidad en las divisas fuertes y una ligera corrección en el MLC.

En términos generales, el mercado informal continúa funcionando como el principal indicador del valor real del peso cubano.

La aparente estabilidad no implica una mejora económica, sino la consolidación de un escenario donde la moneda nacional sigue debilitada frente a una demanda sostenida de divisas, en medio de escasez, inflación y pérdida de poder adquisitivo.