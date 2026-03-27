Subidón de una divisa en la compraventa a pie de calle en Cuba

El mercado informal de divisas en Cuba amanece este viernes con una novedad: Repunta el valor de la Moneda Libremente Convertible (MLC).

En las últimas horas, la Moneda Libremente Convertible ha recuperado su valor, al subir de 385 a 400 CUP, sumando un nuevo de episodio de inestabilidad para el engendro monetario digital con que opera el régimen cubano desde 2019.

¿Qué pasa con el dólar y el euro?

El dólar y el euro permanecen sin cambios hoy.

La moneda estadounidense sigue tasada en 515 CUP, y la europea en 580 CUP, según revela el parte diario de elTOQUE, que documenta los altibajos de las divisas.

Evolución de la tasa de cambio

El dólar estadounidense se mantiene en 515 CUP por sexta jornada consecutiva, se trata de "la segunda racha de parálisis más larga del mes después de la histórica de 13 jornadas de principios de marzo".

En lo que va de mes, acumula un crecimiento de solo 1 % frente al cierre de febrero.

El euro también se mantiene en 580 CUP por sexto día seguido.

En lo que va de marzo acumula un incremento de 10 CUP (1,8 %) frente al cierre de febrero, y en el año suma un ascenso de 225 CUP (63,4 %).

elTOQUE afirma que "cinco días seguidos sin moverse para el euro es también una rareza", y que "el mercado parece haber encontrado un equilibrio transitorio en torno a ese nivel".

El cachumbambé de la MLC

La Moneda Libremente Convertible (MLC), creada por el régimen como mecanismo para captar divisas, ha terminado convirtiéndose en uno de los indicadores más volátiles del ya fragmentado mercado cambiario de la isla.

Aunque en su origen fue presentada como una solución temporal para abastecer tiendas en moneda dura, en la práctica ha quedado atrapada entre la escasez estructural de divisas, las restricciones estatales y la creciente dependencia del mercado informal.

Su valor, que no cuenta con un respaldo claro ni una tasa oficial transparente frente al peso cubano, se fija de facto en la calle, donde la oferta y la demanda reaccionan con rapidez a cualquier señal económica o política.

Las constantes fluctuaciones de la MLC reflejan la fragilidad del sistema monetario cubano y la desconfianza de la población en este instrumento.

A diferencia del dólar o el euro, percibidos como refugios más seguros, la MLC depende directamente de decisiones internas del gobierno y de la disponibilidad de productos en tiendas estatales, lo que provoca movimientos bruscos en su cotización.

Rumores sobre cambios en la política de ventas, desabastecimiento o nuevas restricciones, suelen ser suficientes para disparar su valor o provocar desplomes repentinos, evidenciando un mercado altamente sensible y carente de estabilidad.

Tasa de cambio hoy 28/03/2026 - 8:27 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 515 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 580 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 400 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 28 de marzo:

1 USD = 515 CUP.

2 USD = 1,030 CUP.

5 USD = 2,575 CUP.

10 USD = 5,150 CUP.

20 USD = 10,300 CUP.

50 USD = 25,750 CUP.

100 USD = 51,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 580 CUP.

5 EUR = 2,900 CUP.

10 EUR = 5,800 CUP.

20 EUR = 11,600 CUP.

50 EUR = 29,000 CUP.

100 EUR = 58,000 CUP.

200 EUR = 116,000 CUP.

500 EUR = 290,000 CUP.