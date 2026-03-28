"Estoy ahí, con cada uno de ustedes": María Corina tras la apertura de la sede de su partido en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado reaccionó este sábado a la reapertura de la sede nacional de su partido, Vente Venezuela, en Caracas, con un mensaje cargado de simbolismo político y emocional en medio del proceso de transición que vive el país.

“VENTE VUELVE A CASA!! Estoy ahí, con cada uno de ustedes. Vamos por FULL DEMOCRACIA Y FULL LIBERTAD”, escribió Machado en redes sociales, en referencia a la sede conocida como “El Bejucal”, reabierta tras más de un año clausurada por la persecución del régimen chavista.

Aunque la dirigente no se encuentra actualmente en Venezuela, su mensaje refuerza la narrativa de un retorno inminente y su intención de liderar directamente desde el terreno la etapa de reconstrucción institucional.

La reapertura del local, encabezada por dirigentes del partido en Caracas, estuvo marcada por escenas de celebración entre simpatizantes y activistas, muchos de ellos recientemente excarcelados o perseguidos por motivos políticos. Desde la organización de derechos humanos vinculada al movimiento, también se compartieron imágenes del momento.

“Abrazos que vencieron el miedo, la persecución y la clandestinidad. Abrazos que resistieron tortura y secuestro”, señaló la cuenta oficial de DDHH de Vente Venezuela, en alusión a los años de represión sufridos por su militancia.

El mensaje concluye con una consigna clara: “Venezuela no se rinde. Seguiremos hasta que Venezuela sea libre y todos puedan volver a casa”.

El acto se produce en un contexto político marcado por la caída de Nicolás Maduro en enero tras una operación liderada por Estados Unidos, y el inicio de una compleja transición bajo supervisión internacional. En este escenario, la figura de Machado se mantiene como uno de los principales referentes de la oposición, con una línea firme a favor de un cambio sin concesiones al chavismo.

Su reacción a la reapertura de la sede no solo busca acompañar a su base política, sino también enviar una señal de cohesión y avance en un momento clave. El énfasis en “volver a casa” conecta tanto con su eventual regreso al país como con el anhelo de millones de venezolanos en el exilio.

Mientras el proceso político avanza, el retorno de Machado sigue siendo uno de los elementos más esperados —y también más inciertos— del nuevo escenario venezolano.