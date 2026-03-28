Aires de democracia: Partido de María Corina abre su sede en Venezuela tras un año clausurado

Vente Venezuela, el partido opositor fundado por María Corina Machado, reabrió este sábado su sede nacional conocida como "El Bejucal", ubicada en el barrio de Altamira, en Caracas, tras más de un año cerrada por la persecución política del régimen chavista.

El acto comenzó a las 10:00 a.m. hora local y fue encabezado por Henry Alviarez, coordinador nacional de organización del partido, quien fue excarcelado el 8 de febrero de 2026 tras casi dos años preso en El Helicoide.

Entre los asistentes se escucharon consignas de "¡Venezuela quiere una democracia! ¡Que viva Venezuela libre!", en un ambiente de celebración que los presentes describieron como histórico.

El periodista Orlando Avendaño documentó el momento desde Caracas: "Así se encuentra la sede en Caracas de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, tras haber estado cerrada por casi dos años debido a la persecución política."

La sede "El Bejucal" había sido atacada en agosto de 2024 por hombres armados y encapuchados que sometieron a los vigilantes, robaron equipos y documentos, y causaron daños vandálicos, en el marco de la represión desatada por el régimen de Maduro tras las elecciones presidenciales de julio de ese año.

Alviarez, quien encabezó la reapertura, había sido arrestado el 20 de marzo de 2024 junto a la exdiputada Dignora Hernández por fuerzas del Sebin, acusado de vinculación con planes violentos relacionados con esas elecciones.

Permaneció detenido en El Helicoide durante casi dos años antes de ser liberado con medidas cautelares.

En marzo de 2026, Alviarez denunció que le fue negado el beneficio de la amnistía promulgada a finales de febrero, calificando la situación de "previsible".

Pese a ello, el dirigente se mostró optimista sobre el futuro del país: "No tengo duda de que María Corina va a estar de nuevo en Venezuela", declaró en entrevista con NTN24.

La reapertura de la sede se produce en el marco de la transición política venezolana iniciada tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, en la denominada "Operación Resolución Absoluta", ejecutada por fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos con inteligencia de la CIA.

Desde entonces, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina, mientras la oposición liderada por Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia exige una transición democrática plena. Machado, quien abandonó Venezuela en diciembre de 2025, declaró el 12 de marzo desde Santiago de Chile: "Ya los derrotamos, lo que nos falta es desplazarlos."

El contexto internacional también acompaña el proceso: el 14 de marzo se formalizó la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas tras siete años de ruptura diplomática, y delegaciones de inversores estadounidenses han comenzado a visitar el país.